Аналитик прогнозирует, что Bitcoin достигнет шестизначной цены в следующем году — Finance.ua

Аналитик прогнозирует, что Bitcoin достигнет шестизначной цены в следующем году Сегодня 18:30 — Финтех и Карты

Аналитик прогнозирует, что Bitcoin достигнет шестизначной цены в следующем году

Аналитик и опытный криптотрейдер Тон Уэйс в интервью Kitco News заявил, что Bitcoin достигнет шестизначной цены в 2023 году, еще до очередного халвинга (снижения вознаграждения майнеров) в сети BTC.

По мнению аналитика, халвинг будет реализован раньше, чем ожидают инвесторы: ближе к марту или апрелю 2024 года. Но ажиотаж от предстоящего события проявится гораздо раньше: «Ожидаю, что у нас будет значительный рост, который может завершиться даже в халвинге, поскольку энтузиазм инвесторов способен исчерпать себя. Я был бы удивлен, если бы мы не приблизились к этим $100 000 в следующем году».

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По словам Вейса, вероятно, произойдет разворот нисходящего тренда на рынке криптовалют, поскольку настроения пока неравномерны: «Очень многие инвесторы ожидают продолжения криптозимы. И всякий раз, когда на одной стороне рынка оказывается слишком много трейдеров, происходит обратное. Прямо сейчас я вижу очень пессимистические настроения».

Вейс считает, что цифровые активы могут стать бенефициарами вливаемых в них спекулятивных денег — на фоне возможности роста традиционных активов, таких как облигации и недвижимость: «Считаю, что на рынке облигаций произойдет большой обвал. Возможен даже обвал на рынке недвижимости. Но я думаю, что на рынок акций и криптовалют будут поступать много спекулятивных денег».

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cryptomisto По материалам:

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