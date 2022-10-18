Bitcoin попал в Книгу рекодов Гиннесса — Finance.ua

Bitcoin попал в Книгу рекодов Гиннесса Сегодня 18:25 — Финтех и Карты

Bitcoin попал в Книгу рекодов Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннесса добавили несколько выдающихся криптовалютных достижений. В частности, свою почетную страницу получил флагманский криптоактив Bitcoin. BTC был признан самой дорогой криптовалютой с рыночной капитализацией в 816,69 миллиарда долларов на 24 марта 2022 года, а также его назвали первой в мире децентрализованной криптовалютой.

«Bitcoin был разработан как решение проблемы регулирования цифровой валюты без какой-либо централизованной организации или „доверенной третьей стороны“ для надзора за транзакциями», — говорится в описании Книги рекордов Гиннесса.

Проект NFT CryptoPunks также попал в Книгу рекордов как самый дорогой предмет цифрового коллекционирования. Рекорд был достигнут сразу, как токен CryptoPunk #5822 был приобретен за 23,7 миллиона долларов, или 8000 эфиров 12 февраля этого года предпринимателем Дипаком Таплией.

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В свою очередь Сальвадор был включен в Книгу Гиннеса как «первая страна, которая приняла Bitcoin как законное платежное средство» в июне прошлого года.

«Мы надеялись, что этот шаг, кстати, осужденный Всемирным банком, снизит стоимость международных переводов — важный фактор для страны, зависящей от денег, которые присылают домой рабочие из-за границы», — говорится в сообщении Книги рекордов.

Представитель Комитета Книги рекордов заявил, что каждое следующее издание пытается показать дух времени конкретно указанного года, а также темы, которые, вероятно, будут обсуждаться больше всего. Так, в 2022 году ключевыми темами являются криптовалюта, космические путешествия и молодежная соцсеть TikTok.

«Мы будем с интересом наблюдать за криптовалютным пространством в течение следующих нескольких лет, поскольку технологии, лежащие в основе криптографии, будут развиваться и найдут более широкий спектр применений», — сказали в Комитете.

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noworries По материалам:

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