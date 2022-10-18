75% молодых американцев используют криптовалюты — Finance.ua

75% молодых американцев используют криптовалюты Сегодня 05:30 — Финтех и Карты

75% молодых американцев используют криптовалюты

Согласно данным опроса, проведенного Bank of America, 75% американских инвесторов в возрасте от 21 до 42 лет вкладывают свои средства в криптовалюты или альтернативные классическим инструментам формы сохранения сбережений.

Молодежь Америки убеждена, что владение только традиционными финансами не может гарантировать прибыль в будущем.

Молодое поколение значительно больше предпочитает область цифровых активов, чем пожилые люди (например, чем родители этих же инвесторов). Американская молодежь даже готова получать часть своей заработной платы в криптовалютах.

«Как мы видим среди семей наших клиентов, финансовое поведение и ценности формируются на раннем этапе жизни и становятся наследственными, передаваясь от одного поколения другому. Результаты недавнего опроса демонстрируют, как изменяются приоритеты и потребности и как важно банковским учреждениям уметь удовлетворять потребности новых поколений», — поделилась президент Private Bank of Bank of America Кэти Нокс.

Для сравнения, только 32% людей постарше поддерживают идею криптовалютных инвестиций, считая, что необходимо вкладывать все свои средства в акции, а 5% инвестировать в альтернативные активы, такие как криптовалюта.

Согласно результатам опроса Study.com, проведенного в конце августа, 64% американских родителей, вкладывающих средства в цифровые активы, хотят учить этому своих детей. Большинство респондентов уверены, что курс о блокчейн-технологиях и инвестировании должен быть обязательной составляющей учебного процесса в школах.

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noworries По материалам:

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