Аналитики предполагают рост цены Bitcoin до $106 тыс. в 2025 году — Finance.ua

Аналитики предполагают рост цены Bitcoin до $106 тыс. в 2025 году Сегодня 19:32 — Финтех и Карты

Аналитики предполагают рост цены Bitcoin до $106 тыс. в 2025 году

Команда аналитиков Finder, состоящая из 53 специалистов, прогнозирует снижение стоимости Bitcoin до $13676.

В своем прогнозе эксперты заявляют , что в результате будущей нисходящей тенденции на рынке Bitcoin курс монеты упадет на 31% от текущего значения и достигнет дна на отметке $13676. Затем возникнет восходящее движение, и к концу года монета подорожает почти вдвое до $25473.

Аналитики также назвали факторы, которые повлияют на снижение стоимости Bitcoin:

увеличение доходности вкладов в фиатных валютах по всему миру;

высокий уровень инфляции;

уменьшение баланса центробанков.

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В то же время специалисты положительно настроены относительно будущего главной криптовалюты и высоко оценивают ее потенциал. По их мнению, к 2025 году цена актива увеличится до $106 757, а к 2030 году — до $314 314.

75% аналитиков полагают, что падение рынка криптовалют закончится не позже июня 2023 года. При этом только 29% экспертов предполагают окончание «криптозимы» до конца 2022-го.

На момент написания главная криптовалюта торгуется на уровне $19 767. За последние семь дней актив упал на 3,50%.

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cryptomisto По материалам:

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