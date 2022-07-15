Аналитики предполагают рост цены Bitcoin до $106 тыс. в 2025 году — Finance.ua

Аналитики предполагают рост цены Bitcoin до $106 тыс. в 2025 году
Команда аналитиков Finder, состоящая из 53 специалистов, прогнозирует снижение стоимости Bitcoin до $13676.
В своем прогнозе эксперты заявляют, что в результате будущей нисходящей тенденции на рынке Bitcoin курс монеты упадет на 31% от текущего значения и достигнет дна на отметке $13676. Затем возникнет восходящее движение, и к концу года монета подорожает почти вдвое до $25473.
Аналитики также назвали факторы, которые повлияют на снижение стоимости Bitcoin:
- увеличение доходности вкладов в фиатных валютах по всему миру;
- высокий уровень инфляции;
- уменьшение баланса центробанков.
В то же время специалисты положительно настроены относительно будущего главной криптовалюты и высоко оценивают ее потенциал. По их мнению, к 2025 году цена актива увеличится до $106 757, а к 2030 году — до $314 314.
75% аналитиков полагают, что падение рынка криптовалют закончится не позже июня 2023 года. При этом только 29% экспертов предполагают окончание «криптозимы» до конца 2022-го.
На момент написания главная криптовалюта торгуется на уровне $19 767. За последние семь дней актив упал на 3,50%.
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