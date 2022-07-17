В CoinShares предсказали новый максимум Bitcoin в течение двух лет — Finance.ua
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В CoinShares предсказали новый максимум Bitcoin в течение двух лет

Финтех и Карты
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В CoinShares предсказали новый максимум Bitcoin в течение двух лет
В CoinShares предсказали новый максимум Bitcoin в течение двух лет
Цена первой криптовалюты может продолжить падение, но достигнет очередного исторического максимума в ближайшие 24 месяца, считает директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс.
Она напомнила, что биткоин всегда был «циклическим активом» с просадками от пика до минимума в пределах 80-90%.
Поскольку текущие котировки цифрового золота примерно на 65% ниже зафиксированного в ноябре 2021 года рекордного уровня, «еще есть место для некоторой коррекции», отметила Демирорс.
При этом она не ожидает падения курса ниже $14 000, указав на сильный уровень поддержки на $20 000.
«В следующие 24 месяца мы увидим новые исторические максимумы биткоина», — заявила Демирорс.
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Однако разворот ценового тренда произойдет через какое-то время, поскольку пока не видно «никаких катализаторов роста», уточнила эксперт.
По ее мнению, в условиях текущего медвежьего рынка большое количество криптовалют фактически прекратит существование.
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«Есть длинный шлейф криптоактивов, которые, думаю, упадут до нуля, поскольку у них нет никаких долгосрочных перспектив. Аналогичный процесс мы видели в акциях технологических компаний», — сказала Демирорс.
Ранее глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал, что рецессия на криптовалютном рынке продлится еще около 18 месяцев. Он также не ожидает падения биткоина ниже уровня $14 000.
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По материалам:
Forklog
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