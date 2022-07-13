Криптовалюта Ethereum имеет все шансы обогнать Bitcoin по стоимости — Finance.ua

Криптовалюта Ethereum имеет все шансы обогнать Bitcoin по стоимости 13.07.2022, 00:21 — Финтех и Карты

Криптовалюта Ethereum имеет все шансы обогнать Bitcoin по стоимости

Исследователь DeFi Вивек Раман заявил, что переход Ethereum на Proof-of-Stake (PoS) позволит ЕТН обогнать ВТС по стоимости.

В своем посте в Твиттере Вивек Раман подчеркнул, что предстоящий переход на «зеленый» блокчейн гарантирует Ethereum создание лучшей экономической структуры для платформы смарт-контрактов, снижение инфляции эфириума и повышение безопасности.

После перехода на PoS эфириум будет считаться цифровой облигацией, а основной актив будет использоваться в качестве обеспечения. Долгожданный переход Ethereum на PoS может стать переломным моментом для индустрии криптовалют, поскольку он значительно снизит потребление энергии вторым по размеру блокчейном.

В настоящее время неизвестно, когда именно произойдет переход Ethereum на PoS. Ранее Виталик Бутерин уверял криптосообщество, что блокчейн перейдет на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake уже в августе. А основатель BTC. TOP и известный китайский майнер Цзян Чжоэр предсказал, что переход Ethereum на «зеленый» блокчейн состоится в период с октября по декабрь этого года.

Напомним, еще в начале июня тестовая сеть Ethereum Ropsten успешно перешла на алгоритм консенсуса PoS. Теперь за подтверждение сделок отвечают не майнеры, а валидаторы. В рамках перехода тестовой сети произошло слияние цепочки Ropsten на базе Proof-of-Work (PoW) и «сигнальной цепи» Beacon Chain, работающей на Proof-of-Stake.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.