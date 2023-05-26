АМКУ разрешил «Vodafone Украина» купить провайдера «Фринет» — Finance.ua
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АМКУ разрешил «Vodafone Украина» купить провайдера «Фринет»

Фондовый рынок
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АМКУ разрешил «Vodafone Украина» купить провайдера «Фринет»
АМКУ разрешил «Vodafone Украина» купить провайдера «Фринет»
Антимонопольный комитет Украины разрешил «ВФ Украина» («Vodafone Украина») приобрести долю в ООО «Фринет», которая обеспечивает компании контроль над провайдером.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому АМКУ предоставил соответствующее разрешение.
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Согласно сообщению, концентрация происходит в сфере предоставления услуг фиксированного доступа в Интернет. Участники соглашения предоставляют услуги доступа в Интернет как физическим, так и юридическим лицам в пределах многих населенных пунктов Украины.
Доли группы покупателя на региональных рынках незначительны. После сделки совокупные доли участников концентрации на региональных рынках не будут превышать 15−21%.
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При рассмотрении заявления было установлено, что эти рынки являются высококонкурентными. Основными конкурентами «ВФ Украина» считает компании Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, Homenet, Goodnet, Prosto, IT-Invest, Darkwood, RedLine и т. д.
Напомним, доход телеком-оператора Vodafone Украина в 2022 году составил 19,8 млрд грн, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль упала до 1,1 млрд грн, что на 71% меньше показателя 2021 года.
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Уменьшение дохода год к году составило 2%. Основной причиной этого стало общее уменьшение количества абонентов: на декабрь 2022 года у компании-оператора насчитывалось 15,4 млн абонентов.
Около 3,5 млн абонентов оператора Vodafone Украина выехали из восточных и южных регионов Украины из-за войны. Более 2,2 млн абонентов отправились за границу, однако продолжают пользоваться услугами оператора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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