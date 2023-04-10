В 2022 году «Vodafone Украина» потеряла 3,5 млн абонентов — Finance.ua
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В 2022 году «Vodafone Украина» потеряла 3,5 млн абонентов

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В 2022 году оператор мобильной связи компания Vodafone Украина (ЧАО «ВФ Украина», ранее «МТС-Украина», Киев) потеряла 3,5 млн абонентов по сравнению с 2021 годом.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Большинство пользователей мобильной связи на востоке и юге страны пользовались именно услугами Vodafone Украина. В результате, в связи с активными боевыми действиями и недоступностью сетей мобильной связи на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, Vodafone потерял больше всех абонентов среди мобильных операторов Украины — 3,5 млн», — говорится в сообщении.
На конец 2022 года количество клиентов Vodafone в Украине составляет 15,4 млн, при этом более 2,2 млн из них остаются за рубежом и продолжают пользоваться услугами Vodafone.
Как сообщали Українськi Новини, в 2022 году «Vodafone Украина» по сравнению с 2021 годом снизила прибыль в 3,5 раза до 1,1 млрд гривен и доход на 2% до 19,8 млрд гривен.
В марте 2020 года Vodafone (Великобритания) подписала партнерское соглашение с оператором мобильной связи компанией Vodafone Украина о продолжении использования бренда Vodafone в работе украинского общества на следующие 5 лет.
3 декабря 2019 года компания Bakcell (Азербайджан) завершила сделку по покупке телекоммуникационной компании «МТС» оператора мобильной связи компании «Vodafone Украина» за 734 миллиона долларов.
По материалам:
Українські Новини
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