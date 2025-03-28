АМКУ оштрафовал BlaBlaCar за несвоевременное предоставление информации на почти полмиллиона гривен — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал BlaBlaCar за несвоевременное предоставление информации на почти полмиллиона гривен

Фондовый рынок
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АМКУ оштрафовал BlaBlaCar за несвоевременное предоставление информации на почти полмиллиона гривен
АМКУ оштрафовал BlaBlaCar за несвоевременное предоставление информации на почти полмиллиона гривен
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «И-Тревелс», которое управляет онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar, на 424 486 гривен. Компания не предоставила информацию комитету по требованию в установленный срок, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«АМКУ продолжает осуществлять контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке предоставления услуг совместного использования автомобилей посредством онлайн-платформ», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что с целью контроля АМКУ через заместителя главы комитета требовал от ООО «И-Тревелс», управляющего онлайн-платформой BlaBlaCar, предоставить информацию. Платформа доступна пользователям через веб-сайт, мобильную версию и приложение.
У компании было 15 календарных дней для ответа на запрос, но она не сделала это вовремя.
На основе изложенных фактов Антимонопольный комитет признал действия ООО «И-Тревелс» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, а именно неподачи информации по требованию АМКУ.
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В комитете отметили, что общество не отрицало факт непредоставления информации, и объяснило это сбоем коммуникации. К тому же предоставило запрашиваемую информацию в полном объеме, что повлияло на уменьшение штрафа.
По материалам:
Діло
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