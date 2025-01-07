BlaBlaCar завершила приобретение турецкого сервиса Obilet — Finance.ua

BlaBlaCar завершила приобретение турецкого сервиса Obilet Сегодня 20:20

Компания BlaBlaCar объявила об успешном закрытии сделки по приобретению Obilet — ведущего турецкого сервиса автобусных путешествий и одного из лидеров мирового рынка междугородных перевозок.

Obilet — это турецкий стартап, основанный в 2012 году, объединивший предложения свыше 500 автобусных операторов и оказавший значительное влияние на цифровизацию местного рынка. Кроме того, сервис предоставляет программное обеспечение для продажи билетов и услуги B2B. В 2024 году Obilet продал около 45 миллионов билетов на разные виды транспорта в 50 странах.

Obilet сохранит операционную автономию и продолжит свою текущую работу и проекты, а его учредители останутся на должностях руководителей.

«BlaBlaCar продолжает работать над тем, чтобы стать ведущей мировой платформой по путешествиям наземным транспортом, объединив совместные поездки на авто, автобусах и, недавно, поездах (благодаря сотрудничеству с испанскими железнодорожными компаниями Renfe и Iryo). Все эти виды транспорта дополняют друг друга и обеспечивают доступные и экологичные путешествия для всех», — говорится в пресс-релизе компании.

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Мы давно следили за ростом Obilet и стали свидетелями их успеха в цифровизации автобусного рынка Турции. Верим, что наши инвестиции в Obilet усилят миссию BlaBlaCar по расширению доступа к устойчивой мобильности на рынках за пределами Западной Европы, которые составляют значительную часть нашего роста", — отметил Николя Брюссон, соучредитель и генеральный директор BlaBlaCar.

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