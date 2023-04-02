Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты — Finance.ua

Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты
Американский венчурный инвестор Тим Дрейпер призвал пользователей готовиться к дальнейшему краху банков, если правительство США продолжит печатать деньги и повышать процентные ставки.
Эксперт посоветовал инвесторам вкладывать средства минимум в две криптовалюты: Bitcoin и любой цифровой актив, инвестировать в который пользователи считают нужным.
По словам Дрейпера, необходимость диверсификации активов необходима из-за неопределенности, которая сложилась после краха Silicon Valley Bank. Инвестор заявил, что Bitcoin — это хедж против «банковской гонки» и чрезмерного вмешательства со стороны государства.
Дрейпер считает, что бизнес больше не может полагаться на отдельный банк или правительственные структуры для управления своими деньгами.
По мнению венчурного инвестора, разные банковские счета и вложения в цифровые активы критически необходимы, поскольку впервые за долгое время правительства взяли контроль над банками и сами рискуют оказаться неплатежеспособными. Дрейпер подчеркнул, что крупному бизнесу также необходимо иметь как минимум два счета в разных банках.
При этом срок депозита должен быть коротким — не более полугода, а банки должны иметь разную юрисдикцию — один должен быть местным, а другой международным.
Читайте также
Относительно флагмана рынка, Дрейпер убежден, что менее чем за 2 года BTC вырастет более чем на 900%. В разговоре с журналистами Observer Дрейпер подчеркнул, что сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в $250 000.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью