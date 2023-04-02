Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты — Finance.ua

Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты Сегодня 04:31 — Криптовалюта

Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты

Американский венчурный инвестор Тим Дрейпер призвал пользователей готовиться к дальнейшему краху банков, если правительство США продолжит печатать деньги и повышать процентные ставки.

Эксперт посоветовал инвесторам вкладывать средства минимум в две криптовалюты : Bitcoin и любой цифровой актив, инвестировать в который пользователи считают нужным.

По словам Дрейпера, необходимость диверсификации активов необходима из-за неопределенности, которая сложилась после краха Silicon Valley Bank. Инвестор заявил, что Bitcoin — это хедж против «банковской гонки» и чрезмерного вмешательства со стороны государства.

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Дрейпер считает, что бизнес больше не может полагаться на отдельный банк или правительственные структуры для управления своими деньгами.

По мнению венчурного инвестора, разные банковские счета и вложения в цифровые активы критически необходимы, поскольку впервые за долгое время правительства взяли контроль над банками и сами рискуют оказаться неплатежеспособными. Дрейпер подчеркнул, что крупному бизнесу также необходимо иметь как минимум два счета в разных банках.

При этом срок депозита должен быть коротким — не более полугода, а банки должны иметь разную юрисдикцию — один должен быть местным, а другой международным.

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Относительно флагмана рынка, Дрейпер убежден, что менее чем за 2 года BTC вырастет более чем на 900%. В разговоре с журналистами Observer Дрейпер подчеркнул, что сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в $250 000.

noworries По материалам:

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