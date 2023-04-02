Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты

Криптовалюта
29
Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты
Американский венчурный инвестор призвал пользователей вкладывать средства минимум в две криптовалюты
Американский венчурный инвестор Тим Дрейпер призвал пользователей готовиться к дальнейшему краху банков, если правительство США продолжит печатать деньги и повышать процентные ставки.
Эксперт посоветовал инвесторам вкладывать средства минимум в две криптовалюты: Bitcoin и любой цифровой актив, инвестировать в который пользователи считают нужным.
По словам Дрейпера, необходимость диверсификации активов необходима из-за неопределенности, которая сложилась после краха Silicon Valley Bank. Инвестор заявил, что Bitcoin — это хедж против «банковской гонки» и чрезмерного вмешательства со стороны государства.
Читайте также
Дрейпер считает, что бизнес больше не может полагаться на отдельный банк или правительственные структуры для управления своими деньгами.
Место для вашей рекламы
По мнению венчурного инвестора, разные банковские счета и вложения в цифровые активы критически необходимы, поскольку впервые за долгое время правительства взяли контроль над банками и сами рискуют оказаться неплатежеспособными. Дрейпер подчеркнул, что крупному бизнесу также необходимо иметь как минимум два счета в разных банках.
При этом срок депозита должен быть коротким — не более полугода, а банки должны иметь разную юрисдикцию — один должен быть местным, а другой международным.
Читайте также
Относительно флагмана рынка, Дрейпер убежден, что менее чем за 2 года BTC вырастет более чем на 900%. В разговоре с журналистами Observer Дрейпер подчеркнул, что сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в $250 000.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.