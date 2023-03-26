В Bloomberg считают BTC альтернативой традиционным финансам — Finance.ua

В Bloomberg считают BTC альтернативой традиционным финансам
Старший аналитик Bloomberg по биржевым товарам Майк Макглоун считает, что серия крахов американских банков меняет отношение инвесторов к Bitcoin.
В интервью Скотту Мелкеру он объяснил, что, вероятно, все больше людей начнут обращаться к BTC как альтернативе традиционной денежной системе.
По прогнозу Макглоуна, среднестатистический инвестор будет стремиться покупать Bitcoin на падении, поскольку «на крипторынке из-за кризиса произошел фундаментальный сдвиг парадигмы».
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По мнению эксперта, Bitcoin, облигации и золото станут более востребованными активами, поскольку инфляция и вероятная рецессия ограничат ликвидность. Макглоун заявил, что времена, когда рынки зависели от акций американских компаний, прошли.
В начале января Макглоун заявил, что перед восстановлением ралли Bitcoin его цена может достичь отметок в $12 000-$10 000. По мнению аналитика, на курс должно было повлиять замедление темпов роста мировой экономики.
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