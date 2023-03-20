Goldman Sachs назвал Bitcoin активом года — Finance.ua

Goldman Sachs назвал Bitcoin активом года Сегодня 20:36 — Криптовалюта

Goldman Sachs назвал Bitcoin активом года

Bitcoin в 2023 году опередил все традиционные инвестиционные активы по доходности. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.

В абсолютных цифрах Bitcoin с начала года подорожал на 51%. Курс BTC превысил $28 000, и банковские аналитики ожидают дальнейшего роста. Bitcoin опередил акции таких компаний:

основателей информационных технологий (+15%),

поставщиков услуг связи (+15%),

потребительских товаров (+11%),

индекс Russell 1000 Growth (+10%),

золото (+4%),

индекс S&P 500 (+4%).

И по коэффициенту Шарпа (определяющего доходность с поправкой на риск) Bitcoin также оказался в лидерах. Показатель составил 1,9. Для сравнения: у компаний из ІТ коэффициент равен 1,5, у биржевого индекса Nasdaq он достиг 1,4, а у предприятий здравоохранения коэффициент Шарпа ушел в минус (-1,1).

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Аналитики Goldman Sachs считают, что Bitcoin растет в ожидании смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США. Кроме того, банковский кризис в США заставил многих инвесторов искать более надежные способы вложений.

Доходнее, чем золото

В MarketWatch также отметили текущий рывок Bitcoin. В частности, то, что Bitcoin в 2023 году по совокупной доходности превзошел технологические индексы NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones и золото.

Согласно исследованию, с начала 2023 года индекс NASDAQ Composite прибавил 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. В то же время доходность золота с 1 января составила всего 1,17%. Несмотря на то, что курс BTC в феврале был на самом низком уровне с начала года, он все равно превзошел по доходности все ведущие биржевые индексы.

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