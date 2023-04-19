Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги — Finance.ua

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Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

Мир
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Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги
Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги
Активисты движения Patriotic Millionaires, в которые входят одни из самых богатых людей США, собрались во вторник у здания Конгресса и попросили законодателей повысить налоги для состоятельных лиц.
«У нас есть просьба для находящихся там конгрессменов, — заявил, указывая на Капитолий, глава движения, бывший топ-менеджер BlackRock Моррис Перл. — Дайте нам налоги. Мы хотим платить больше налогов».
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Перл раскритиковал систему налогообложения и «бессмысленную» идею, дескать, снижение налогов богатых способствует созданию рабочих мест и позитивно сказывается на остальных.
«Это манипуляция экономикой и Америка за нее расплачивается», — приводит издание его слова.
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Patriotic Millionaires предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и 90-процентный налог на доходы лиц с заработком более $100 млн в год, а также облагать налогом все доходы, превышающие $1 млн, одинаково, независимо от их характера, будь то прирост капитала, наследства или зарплаты.
По мнению активистов, эти меры помогут предотвратить общественные волнения, которые могут начаться на фоне усиления социального неравенства.
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Движение призывает повысить налоги богатым уже более 10 лет.
Некоммерческая организация Oxfam America на прошлой неделе призвала ввести в стране налог на сверхбогатство. По ее мнению, социальное расслоение по уровню благосостояния в США глубже и опаснее, чем по доходам.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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