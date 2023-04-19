Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги — Finance.ua

Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги Сегодня 16:17 — Мир

Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

Активисты движения Patriotic Millionaires, в которые входят одни из самых богатых людей США, собрались во вторник у здания Конгресса и попросили законодателей повысить налоги для состоятельных лиц.

«У нас есть просьба для находящихся там конгрессменов, — заявил, указывая на Капитолий, глава движения, бывший топ-менеджер BlackRock Моррис Перл. — Дайте нам налоги. Мы хотим платить больше налогов».

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Перл раскритиковал систему налогообложения и «бессмысленную» идею, дескать, снижение налогов богатых способствует созданию рабочих мест и позитивно сказывается на остальных.

«Это манипуляция экономикой и Америка за нее расплачивается», — приводит издание его слова.

Patriotic Millionaires предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и 90-процентный налог на доходы лиц с заработком более $100 млн в год, а также облагать налогом все доходы, превышающие $1 млн, одинаково, независимо от их характера, будь то прирост капитала, наследства или зарплаты.

По мнению активистов, эти меры помогут предотвратить общественные волнения, которые могут начаться на фоне усиления социального неравенства.

Движение призывает повысить налоги богатым уже более 10 лет.

Некоммерческая организация Oxfam America на прошлой неделе призвала ввести в стране налог на сверхбогатство. По ее мнению, социальное расслоение по уровню благосостояния в США глубже и опаснее, чем по доходам.

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