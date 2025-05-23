Американские бренды столкнулись с имиджевыми проблемами из-за Трампа — Finance.ua
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Американские бренды столкнулись с имиджевыми проблемами из-за Трампа

Мир
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Американские бренды столкнулись с имиджевыми проблемами из-за Трампа
Американские бренды столкнулись с имиджевыми проблемами из-за Трампа
Еще недавно американское происхождение товара было гарантией успеха. Coca-Cola, Apple, Levi’s, McDonald’s — эти бренды олицетворяли образ жизни, которому хотели подражать во всем мире. Но сегодня на международных рынках все больше и больше потребителей демонстративно отворачиваются от Made in USA.
Причина — политика, имидж и усталость от американского доминирования, пишет The Economist.
В Дании растет бойкот Coca-Cola: местные потребители все чаще выбирают альтернативы, в частности, локальный бренд Jolly Cola. В Канаде 61% опрошенных заявили, что отказываются от американских товаров. В ответ некоторые провинции даже убрали с полок импортный алкоголь из США. А в Германии продажи Tesla за год упали более чем на 40%. И это только начало тенденции.

Имидж США ухудшился

Свежее исследование международной организации Alliance of Democracies показало, что имидж США в мире заметно ухудшился. В 100 странах более 100 тысяч респондентов дали Америке в среднем худшие оценки, чем Китаю. Пятипроцентный «минус» между сторонниками и критиками — худший показатель за последние годы.
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Основная причина — политика Дональда Трампа, его торговые войны, провокационные заявления и попытки «расширить границы», в частности из-за скандальной идеи покупки Гренландии. Это вызывает не только дипломатическую критику, но и реальный потребительский ответ.

Бойкот американского

В Дании самый крупный ритейлер стал специально маркировать европейские бренды, чтобы упростить отказ от американских товаров. В Канаде Kraft Heinz вынужден акцентировать, что их продукция производится из локальных ингредиентов.
В европейском контексте тренд еще более очевидный. Так, по данным ЕЦБ, в случае торговой эскалации между США и ЕС большинство респондентов (медианская оценка — 80 из 100) готовы сменить американские товары на европейские не из-за стоимости, а из принципиальных соображений.

Кто потеряет больше всех

Американский бизнес, который ежегодно зарабатывает более 8 триллионов долларов на внешних рынках, все четче понимает, что лояльность потребителя больше не гарантирует флаг на упаковке. Больше всего страдают бренды из сфер питания, автомобилестроения и технологий. В то же время фармацевтические компании, логистика и гостинично-ресторанная сфера остаются вне основной волны отторжения.
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Впрочем, если тенденция сохранится, даже гигантам типа Google или Meta придется адаптироваться к новой реальности. Там, где раньше работал американский имидж, теперь работает репутация — и желательно локальная.
По материалам:
Телеканал 24
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