Десять самых богатых американцев в прошлом году увеличили состояния на $365 миллиардов — Finance.ua

Десять самых богатых американцев в прошлом году увеличили состояния на $365 миллиардов Сегодня 18:29 — Мир

Десять самых богатых американцев в прошлом году увеличили состояния на $365 миллиардов

Несмотря на кратковременное падение фондового рынка, 10 самых богатых американцев стали богаче в прошлом году на 365 млрд долларов.

Об этом сообщает CNN , ссылаясь на новый анализ Oxfam.

Чтобы оценить прибыль самых богатых, Oxfam измерил изменения в состоянии 10 самых богатых людей из списка миллиардеров Forbes Real Time Billionaire List с конца апреля 2024 года до конца апреля 2025 года. Как отмечает медиаресурс, рост состояния этих миллиардеров составляет примерно 1 млрд долларов в день.

Для сравнения: средний американский работник заработал чуть больше 50 тыс. долларов в 2023 году.

Так, на долю Илона Маска, самого богатого человека мира и генерального директора компании Tesla, приходится чуть больше половины общего прироста состояния: его чистое состояние за этот период выросло на 186,1 млрд долларов. Анализ, проведенный прошлой осенью, показал, что Маск может стать первым в мире триллионером.

Состояния гендиректора компании Meta Марка Цукерберга и наследника Walmart Роба Уолтона выросли на 38,7 млрд долларов у каждого. Инвестор Уоррен Баффет обогатился на $34,8 млрд, а наследник Walmart Джим Уолтон — на $36,5 млрд. Некоторые миллиардеры, такие как соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, потеряли свое состояние за этот период.

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Эти выводы появились в то время, когда республиканцы обсуждают законопроект, который, по словам внепартийных экспертов, сделает богатых еще богаче и сократит почти 1 трлн долларов из ключевых программ социальной защиты. Некоторые прогрессивные деятели призывают бороться с неравенством путем введения налога на богатство для ультрамиллионеров и миллиардеров.

Oxfam обнаружил, что 3% налог на состояние свыше 1 млрд долларов позволит собрать 50 млрд долларов всего от 10 самых богатых американцев — этого достаточно, чтобы обеспечить продовольственной помощью в течение года 22,5 млн человек. Однако налогообложение богатства было бы очень сложной задачей частично из-за того, что трудно оценить чистый капитал.

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Согласно новому анализу, проведенному внепартийным Бюджетным управлением Конгресса США (CBO), этот законопроект, известный как «Один большой прекрасный закон» («One Big Beautiful Bill Act»), увеличит ресурсы домохозяйств США в среднем, однако это увеличение будет распределено неравномерно. По анализу Бюджетной модели Пенсильванского университета (Penn Wharton Budget Model), этот закон увеличит экономический рост страны, измеряемый валовым внутренним продуктом (ВВП), на 0,5% за 10 лет и на 1,7% за 30 лет.

Выгоды от законопроекта непропорционально достанутся богатым: так, 10% самых богатых людей получат около двух третей (65%) от общей стоимости законопроекта, тогда как домохозяйства из низших 20% потеряют около 1035 долларов в 2026 году из-за сокращения таких программ, как Medicaid, продовольственных талонов и других изменений.

Укрінформ По материалам:

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