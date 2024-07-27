Американская компания General Motors приостанавливает разработку беспилотного автомобиля — Finance.ua

Американская компания General Motors приостанавливает разработку беспилотного автомобиля
Компания General Motors сообщила, что подразделение по разработке беспилотных автомобилей останавливает запланированную разработку футуристического автомобиля Origin без руля и педалей.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что после того, как в прошлом году регулирующие органы Калифорнии запретили беспилотным автомобилям компании ездить по улицам штата, General Motors останавливает работу над беспилотным автомобилем Origin.
В то же время подразделение по разработке беспилотных автомобилей Cruise сосредоточит свои усилия на разработке Chevrolet Bolt следующего поколения.
Генеральный директор Мэри Барра заявила в письме акционерам, что этот шаг снизит себестоимость единицы продукции, а также решит «нормативную неопределенность» из-за «уникального дизайна» продукта Origin, который был разработан для совместных поездок и в котором нет педалей и рулевого колеса.
Сообщается, что автомобиль Origin отложен на неопределенный срок, и не ясно, попытается ли GM запустить его в эксплуатацию в будущем.
Решение приостановить производство Origin повлекло затраты в размере 605 млн долл. во втором квартале.
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