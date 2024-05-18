Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors — Finance.ua

Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors 18.05.2024, 02:11 — Технологии&Авто

Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors, Фото: CarNewsChina

Обнародованы первые фото Baojun Yunhai. Доступный компактный электрокроссовер дебютирует в третьем квартале этого года.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Baojun Yunhai разрабатывается с участием специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем этого бренда вместе с китайским SAIC.

Фото: CarNewsChina

Электромобиль Baojun Yunhai — обтекаемый компактный кроссовер с выраженным «носом». У него плавные формы кузова и стреловидные фары. По выбору будут предлагать колеса диаметром 17 и 18 дюймов.

Размеры Baojun Yunhai:

длина — 4 541 мм;

ширина — 1 880 мм;

высота — 1 608 мм;

колесная — 2 750 мм.

Характеристики Baojun Yunhai пока держат в секрете. Известно, что кроссовер будет предложен в чисто электрической версии, а также в варианте с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором на 106 сил.

Фото: CarNewsChina

Максимальная скорость в обеих модификациях составит 170 км/ч. Известно, что авто получит литий-железо-фосфатную батарею.

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Фокус По материалам:

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