Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors — Finance.ua

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Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors

Технологии&Авто
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Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors
Появились фото недорогого электрического кроссовера от General Motors, Фото: CarNewsChina
Обнародованы первые фото Baojun Yunhai. Доступный компактный электрокроссовер дебютирует в третьем квартале этого года.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Baojun Yunhai разрабатывается с участием специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем этого бренда вместе с китайским SAIC.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Электромобиль Baojun Yunhai — обтекаемый компактный кроссовер с выраженным «носом». У него плавные формы кузова и стреловидные фары. По выбору будут предлагать колеса диаметром 17 и 18 дюймов.

Размеры Baojun Yunhai:

  • длина — 4 541 мм;
  • ширина — 1 880 мм;
  • высота — 1 608 мм;
  • колесная — 2 750 мм.
Характеристики Baojun Yunhai пока держат в секрете. Известно, что кроссовер будет предложен в чисто электрической версии, а также в варианте с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором на 106 сил.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Максимальная скорость в обеих модификациях составит 170 км/ч. Известно, что авто получит литий-железо-фосфатную батарею.
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По материалам:
Фокус
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