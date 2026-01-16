Amazon запускает облачную службу в Европе
Amazon web service (AWS) запустила новую облачную службу, расположенную полностью в Европе, чтобы решить проблемы пользователей безопасности данных, которые предоставляют преимущественно американские провайдеры, предлагая независимую альтернативу на континенте.
Об этом сообщает Reuters.
Данные центры AWS European Sovereign Cloud физически и юридически разделены от других серверов американской компании, заявили в Amazon.
Это позволит облаку работать даже при отключении ЕС от Интернета или запрете экспорта программного обеспечения со стороны США.
Первый дата-центр AWS Europe строится в немецкой земле Бранденбург, окружающей Берлин.
Планируется также строительство других центров в Германии и других европейских странах, что будет поддержано инвестициями на сумму более 7,8 млрд евро.
Европейское облако AWS будет эксплуатироваться и контролироваться немецкой компанией, руководство и консультативный совет которой состоят из граждан ЕС, а все сотрудники со временем должны иметь гражданство ЕС.
Европейцы все чаще ищут альтернативы технологиям, которые в основном доминируют в США, из-за беспокойства по поводу разрешенного органам власти доступа к данным.
Закон об облачных технологиях (Cloud Act) требует от американских провайдеров предоставлять властям доступ к данным, даже если они хранятся за рубежом.
