Amazon представила новое устройство для доступа к виртуальному рабочему столу — Finance.ua

Amazon представила новое устройство для доступа к виртуальному рабочему столу Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Amazon представила новое устройство для доступа к виртуальному рабочему столу

Amazon представила WorkSpaces Thin Client , новое устройство для доступа к виртуальной рабочей среде, разработанное на основе Fire TV Cube.

Новое устройство представили в ответ на запрос клиентов о желании заменить компьютеры и ноутбуки на более дешевое железо. WorkSpaces Thin Client стоит всего $195, в то время как полноценные компьютеры обходились компаниям от $600 до $1200 за единицу.

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«Клиенты сказали нам, что им нужно недорогое устройство, особенно в средах с высоким оборотом, таких как колл-центры или обработка платежей. Мы искали варианты и обнаружили, что аппаратное обеспечение, используемое для Amazon Fire TV Cube, обеспечивало все ресурсы, необходимые клиентам для доступа к их облачным виртуальным рабочим столам. Таким образом, мы создали совершенно новое программное обеспечение для этого устройства, и поскольку нам не нужно проектировать и создавать новое оборудование, мы передаем эти сбережения и клиентам», — Мелисса Стайн, директор по продуктам для End User Comptuing в AWS.

По словам компании, пользователи не увидят большой разницы между новым устройством и Fire TV Cube, однако вместо того чтобы подключать его к телевизору и звуковой системе развлечений, WorkSpaces Thin Client позволит подключить мониторы и всю необходимую для работы периферию.

Устройство позволит пользователям использовать облачные рабочие среды в таких сервисах как Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web или Amazon AppStream.

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