Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем — Finance.ua
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Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем

Технологии&Авто
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Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем
Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем, Фото: www.bloomberg.com
Amazon представила новую версию робота Astro, которая нацелена на бизнес и стоит $2350. Таким образом компания стремится дать новую жизнь продукту, медленно набирающему популярность среди потребителей.
Об этом пишет Bloomberg.
Новая модель ориентирована на работу в качестве передвижного телохранителя. Она стоит на $750 дороже по сравнению с потребительской версией, запущенной два года назад.
Фото: <a href="https://www.bloomberg.com/">www.bloomberg.com/</a>
Фото: www.bloomberg.com/
Колесное устройство имеет плоский экран, камеру и может реагировать на голосовые команды Alexa. Но с момента выпуска робот был скорее нишевым продуктом, о котором многие потребители даже не знали.
С новой версией робот может иметь более четкое применение — он будет помогать компаниям следить за своими помещениями. Устройство способно патрулировать 5000 квадратных футов (465 квадратных метров) территории по сравнению с 3500 квадратных футов в потребительской версии.
По материалам:
mezha.media
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