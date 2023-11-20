Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем
Amazon представила новую версию робота Astro, которая нацелена на бизнес и стоит $2350. Таким образом компания стремится дать новую жизнь продукту, медленно набирающему популярность среди потребителей.
Об этом пишет Bloomberg.
Новая модель ориентирована на работу в качестве передвижного телохранителя. Она стоит на $750 дороже по сравнению с потребительской версией, запущенной два года назад.
Колесное устройство имеет плоский экран, камеру и может реагировать на голосовые команды Alexa. Но с момента выпуска робот был скорее нишевым продуктом, о котором многие потребители даже не знали.
С новой версией робот может иметь более четкое применение — он будет помогать компаниям следить за своими помещениями. Устройство способно патрулировать 5000 квадратных футов (465 квадратных метров) территории по сравнению с 3500 квадратных футов в потребительской версии.
Поделиться новостью