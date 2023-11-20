Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Amazon представила робота Astro для бизнеса — он будет «работать» телохранителем, Фото: www.bloomberg.com

Amazon представила новую версию робота Astro, которая нацелена на бизнес и стоит $2350. Таким образом компания стремится дать новую жизнь продукту, медленно набирающему популярность среди потребителей.

Об этом пишет Bloomberg

Новая модель ориентирована на работу в качестве передвижного телохранителя. Она стоит на $750 дороже по сравнению с потребительской версией, запущенной два года назад.

Колесное устройство имеет плоский экран, камеру и может реагировать на голосовые команды Alexa. Но с момента выпуска робот был скорее нишевым продуктом, о котором многие потребители даже не знали.

С новой версией робот может иметь более четкое применение — он будет помогать компаниям следить за своими помещениями. Устройство способно патрулировать 5000 квадратных футов (465 квадратных метров) территории по сравнению с 3500 квадратных футов в потребительской версии.

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