Amazon представил обновленную ИИ-модель, которая может создавать двухминутные видео — Finance.ua

Amazon представил обновленную ИИ-модель, которая может создавать двухминутные видео 09.04.2025, 02:17 — Технологии&Авто

Amazon представил обновленную ИИ-модель, которая может создавать двухминутные видео

Amazon усовершенствовал свою ИИ-модель для видео Nova Reel, теперь она способна создавать ролики продолжительностью до двух минут. Обновленная версия Nova Reel 1.1 генерирует видео из нескольких кадров, обеспечивая при этом единый визуальный стиль.

Об этом говорится в сообщении компании.

Объясняется, что пользователи могут дать подсказку длиной до 4000 символов, чтобы создать видео продолжительностью до двух минут, состоящее из шестисекундных кадров.

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Обновленная модель также получила новый режим под названием Ручной многокадровый (Multishot Manual). В этом режиме модель может использовать изображение вместе с подсказкой, чтобы обеспечить лучшее соответствие запросу композиции видеокадра. При наличии изображения с разрешением 1280×720 пикселей и подсказки с максимальным количеством символов 512, модель может генерировать видео, содержащие до 20 кадров.

Nova Reel доступна только через платформы и службы AWS, включая Bedrock, набор разработчиков AI от Amazon, и клиенты должны запрашивать доступ. Как и в случае с большинством генеративных систем искусственного интеллекта, существуют вопросы о том, был ли разработан Reel с использованием этически обоснованных методов.

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Модели, генерирующие видео, учатся на множестве образцов видео, необходимых для «изучения» закономерностей для создания новых клипов. Некоторые компании обучают модели на видео, защищенные авторским правом, без получения на это разрешения от владельцев или авторов. В результате эти модели могут «выдать» защищенные авторским правом кадры, подвергая пользователей моделей опасности судебного иска в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Предыдущая версия Nova Reel была анонсирована в декабре 2024 года, став первой попыткой компании выйти на рынок моделей для создания видео с помощью генеративного ИИ.

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