Место для вашей рекламы

Amazon планирует вернуться на рынок смартфонов — СМИ

Американская компания Amazon разрабатывает новый смартфон после неудачи с первым устройством, представленным еще в 2014 году.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
В 2014 году Amazon представила свой первый смартфон, рассчитывая конкурировать с такими компаниями как Apple и Samsung.
Впрочем, Fire Phone, разработкой которого непосредственно руководил основатель компании Джефф Безос, сняли с производства чуть более года, что стало одним из самых громких провалов Amazon.
Теперь компания снова работает над смартфоном.
По словам четырех знающих лиц, проект с внутренним названием «Трансформер» разрабатывают в подразделении устройств и сервисов.
Источники отмечают, что новый смартфон рассматривают как персональное мобильное устройство, которое будет синхронизироваться с голосовым помощником Alexa и будет помогать пользователям в повседневных делах.
В то же время срок реализации проекта пока неизвестен.
Собеседники также не исключают, что его могут отменить при изменении стратегии или по финансовым причинам.
Спикер Amazon отказался от комментариев.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
