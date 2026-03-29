Amazon планирует вернуться на рынок смартфонов — СМИ 29.03.2026, 00:08

Американская компания Amazon разрабатывает новый смартфон после неудачи с первым устройством, представленным еще в 2014 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

В 2014 году Amazon представила свой первый смартфон, рассчитывая конкурировать с такими компаниями как Apple и Samsung.

Впрочем, Fire Phone, разработкой которого непосредственно руководил основатель компании Джефф Безос, сняли с производства чуть более года, что стало одним из самых громких провалов Amazon.

Теперь компания снова работает над смартфоном.

По словам четырех знающих лиц, проект с внутренним названием «Трансформер» разрабатывают в подразделении устройств и сервисов.

Источники отмечают, что новый смартфон рассматривают как персональное мобильное устройство, которое будет синхронизироваться с голосовым помощником Alexa и будет помогать пользователям в повседневных делах.

В то же время срок реализации проекта пока неизвестен.

Собеседники также не исключают, что его могут отменить при изменении стратегии или по финансовым причинам.

Спикер Amazon отказался от комментариев.

Укрінформ

