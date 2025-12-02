Amazon и Google объединились, чтобы предотвращать интернет-сбои 02.12.2025, 00:20 — Технологии&Авто

Amazon и Google объединились, чтобы предотвращать интернет-сбои

Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud представили совместно разработанное решение для многооблачного подключения, которое должно упростить взаимодействие между платформами. Компании создали сервис, позволяющий клиентам быстро устанавливать приватные каналы между своими средами. Партнерство устраняет необходимость ручной настройки сложной сетевой инфраструктуры и сокращает время подключения с недель до минут.

Компании строят мультиоблачное сетевое решение на AWS Interconnect- multicloud и Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. Новая архитектура позволяет клиентам устанавливать высокую пропускную способность приватного соединения практически мгновенно.

Одновременно представили открытую спецификацию сетевой совместимости, которая должна стать стандартом других поставщиков. Такой подход откроет возможность масштабирования системы и унификации многооблачных инструментов.

Читайте также Amazon запускает новую антенну спутникового интернета Leo Ultra — конкурента Starlink от Маска

«Интеграция Salesforce Data 360 с более широким ІТ-ландшафтом требует надежного частного подключения. AWS Interconnect позволяет нам устанавливать эти критически важные мосты в Google Cloud с такой же легкостью, как и развертывание внутренних ресурсов AWS, используя предварительно созданные мощности и инструменты, которые наши команды уже знают и любят», — отметил вице-президент по разработке программного обеспечения компании Salesforce Джим Острогнаи.

Раньше клиенты должны были вручную настраивать физические компоненты, кабели и оборудование, что могло откладывать подключение на недели или месяцы. AWS предложила создать единую спецификацию, которую могли бы принимать другие облачные провайдеры, и разработала ее вместе с Google Cloud.

Компании подчеркивают, что особое внимание было уделено надежности и безопасности нового инструмента. Используется четырехэтапное резервирование физически дублированных соединений и маршрутизаторов, а также активный мониторинг. Каналы между Google Cloud и периферийными маршрутизаторами AWS защищены с помощью шифрования MACsec, что повышает устойчивость к угрозам.

«Это сотрудничество между AWS и Google Cloud является фундаментальным смещением в многооблачном подключении. Когда им требуется многооблачное подключение, его можно активировать в считаные минуты простым нажатием кнопки», — заявил вице-президент по сетям AWS Роберт Кеннеди. В Google Cloud добавили, что новая модель повышает операционную эффективность и упрощает управление данными и приложениями в разных средах.

По мнению партнеров, совместное решение станет важным шагом к более открытой облачной экосистеме. Они открыли спецификации API для внедрения третьими сторонами и поощряют других провайдеров присоединяться к инициативе.

Только за последний месяц произошло три масштабных сбоя, парализовавших работу Cloudflare, AWS и Microsoft Azure. Эксперты подчеркнули, что причиной является критическая зависимость мировых цифровых сервисов от небольшого количества облачных гигантов, что создает единые точки отказа.

Эти инциденты подтверждают тенденцию роста рисков, влияющих на бизнес, потребительские услуги и даже национальную безопасность. Специалисты призывают к системному расследованию каждого сбоя и обсуждают необходимость разделения крупных технологических компаний для уменьшения концентрации инфраструктуры.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.