Алименты без суда: как заключить договор и что указывать Сегодня 21:07 — Личные финансы

Мать с ребенком

Не во всех случаях вопрос алиментов следует решать через суд. Если родители могут договориться о содержании ребенка, они имеют право заключить договор об уплате алиментов.

В нем можно самостоятельно определить размер выплат, сроки, порядок их уплаты и другие важные условия. Такой договор помогает избежать судебных споров и заранее определить права и обязанности обеих сторон.

Со ссылкой на Минюст рассказываем, что важно знать такие договоры и как их заключить.

Как заключить договор об алиментах

Право заключить договор об уплате алиментов, предусмотренное статьей 189 Семейного кодекса Украины. Получателем алиментов является родитель, с кем проживает ребенок.

Договор обязательно оформляется в письменном виде и удостоверяется нотариусом. Его условия не могут нарушать права ребенка, которые определены законодательством.

В договоре стороны могут определить:

размер алиментов;

сроки выплаты;

порядок уплаты;

условия целевого использования.

Для заключения договора понадобятся:

паспорта или другие документы, удостоверяющие личность;

регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении ребенка.

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Размер и порядок уплаты алиментов

Родители самостоятельно определяют сумму алиментов, но она не может быть меньше минимального гарантированного государством размера.

Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минимальный рекомендуемый размер равен полному прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста.

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По договоренности сторон алименты могут выплачиваться:

в доле от дохода матери или отца;

в определенной указанной денежной сумме.

Если алименты определены в жесткой сумме, они ежегодно индексируются в соответствии с законом, если стороны не договорились о другом. Это условие можно прописать в договоре.

Родители сами определяют, как часто будут платиться алименты. Это могут быть ежемесячные, ежеквартальные или другие согласованные выплаты. Также возможен вариант единовременной выплаты.

Какие еще условия можно включить в договор

Родители могут определить, кто и в каком размере будет оплачивать:

обучение;

кружки и спортивные секции;

лечение;

оздоровление;

отдых.

Кроме того, в договоре можно прописать порядок общения ребенка с родителем, который проживает отдельно, а также при необходимости с другими родственниками.

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Срок действия договора стороны определяют самостоятельно. Он может действовать до достижения ребенком совершеннолетия или другой даты, о которой договорятся родители.

По взаимному согласию договор можно изменить или расторгнуть. Для этого заключается нотариально удостоверенное дополнительное соглашение. Если договориться не удалось, вопрос решается через суд.

Что будет, если договор не выполнять

Если плательщик просрочил уплату алиментов по своей вине, получатель вправе потребовать пеню. Она составляет 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы долга. Такое условие можно отдельно предусмотреть в договоре.

Если родитель не выполняет своих обязательств, обращаться в суд не обязательно. На основании исполнительной надписи нотариуса алименты могут взиматься принудительно через государственную исполнительную службу или частного исполнителя.

Для получения исполнительной надписи нужно подать нотариусу:

заявление;

оригинал нотариально удостоверенного договора;

документы, подтверждающие наличие задолженности и просрочки.

В то же время, закон определяет, что алименты являются собственностью ребенка. Тот родитель, кто получает эти средства, должен использовать их исключительно в интересах ребенка.

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