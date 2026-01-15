0 800 307 555
Актуальные счета для уплаты налогов и ЕСВ в 2026 году: инструкция для плательщиков

Личные финансы
19
Государственная налоговая служба напомнила: реквизиты счетов для налоговых платежей и единого взноса на 2026 год опубликованы на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов Службы.

Где найти актуальные счета

На вебпортале ГНС (без авторизации).
Если вам нужно быстро просмотреть реквизиты по регионам:
  • Перейдите в раздел «Счета по оплате платежей» на веб-портале ГНС по ссылке;
  • выберите вашу область (регион);
  • выберите тип платежа, который вы планируете оплатить.

В Электронном кабинете (персонализированно)

Это самый надежный способ, поскольку система подскажет реквизиты именно для ваших налоговых обязательств:
  • авторизуйтесь в приватной части Электронного кабинета;
  • выберите меню «Состояние расчетов с бюджетом» и нужный налог, сбор или единый взнос;
  • Кликните на пиктограмму в колонке «Реквизиты».
Напомним, с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
Максимальный месячный размер единого налога:
  • ФЛП 1 группы — 332,80 грн (не более 10% прожиточного минимума).
  • ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20% минимальной зарплаты).
  • Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).
Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • минимальная заработная плата — 8 647 грн.
Военный сбор
Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года. Срок оплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Рассчитывайте на
