Актуальные счета для уплаты налогов и ЕСВ в 2026 году: инструкция для плательщиков
Государственная налоговая служба напомнила: реквизиты счетов для налоговых платежей и единого взноса на 2026 год опубликованы на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов Службы.
Где найти актуальные счета
На вебпортале ГНС (без авторизации).
Если вам нужно быстро просмотреть реквизиты по регионам:
- Перейдите в раздел «Счета по оплате платежей» на веб-портале ГНС по ссылке;
- выберите вашу область (регион);
- выберите тип платежа, который вы планируете оплатить.
В Электронном кабинете (персонализированно)
Это самый надежный способ, поскольку система подскажет реквизиты именно для ваших налоговых обязательств:
- авторизуйтесь в приватной части Электронного кабинета;
- выберите меню «Состояние расчетов с бюджетом» и нужный налог, сбор или единый взнос;
- Кликните на пиктограмму в колонке «Реквизиты».
Напомним, с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
Максимальный месячный размер единого налога:
- ФЛП 1 группы — 332,80 грн (не более 10% прожиточного минимума).
- ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20% минимальной зарплаты).
- Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).
Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
- минимальная заработная плата — 8 647 грн.
Военный сбор
Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года. Срок оплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.
