Актуальные счета для уплаты налогов и ЕСВ в 2026 году: инструкция для плательщиков

Государственная налоговая служба напомнила: реквизиты счетов для налоговых платежей и единого взноса на 2026 год опубликованы на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов Службы.

Где найти актуальные счета

На вебпортале ГНС (без авторизации).

Если вам нужно быстро просмотреть реквизиты по регионам:

Перейдите в раздел «Счета по оплате платежей» на веб-портале ГНС по ссылке;

выберите вашу область (регион);

выберите тип платежа, который вы планируете оплатить.

В Электронном кабинете (персонализированно)

Это самый надежный способ, поскольку система подскажет реквизиты именно для ваших налоговых обязательств:

авторизуйтесь в приватной части Электронного кабинета;

выберите меню «Состояние расчетов с бюджетом» и нужный налог, сбор или единый взнос;

Кликните на пиктограмму в колонке «Реквизиты».

Напомним , с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Максимальный месячный размер единого налога:

ФЛП 1 группы — 332,80 грн (не более 10% прожиточного минимума).

ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20% минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).

Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

минимальная заработная плата — 8 647 грн.

Военный сбор

Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года. Срок оплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

