Активность при поиске работы: как заинтересовать работодателя — Finance.ua

Активность при поиске работы: как заинтересовать работодателя Сегодня 10:33 — Личные финансы

Работодатели ценят инициативных сотрудников, но хорошо ли они относятся к тем, кто проявляет инициативу во время поиска работы и первыми обращаются в компанию, даже если не видят там открытых вакансий?

При большой конкуренции на рынке труда вопрос «Как выделиться и произвести впечатление на работодателя?» приобретает еще большую актуальность. Действительно ли во время войны все средства хороши и как поступить, чтобы работодатель вас заметил, об этом пишет rabota.ua.

Когда активность уместна

Если обобщить, то рекрутеры предпочитают именно активных кандидатов. Во-первых, это показывает заинтересованность в работе, трудоустройстве именно в этой компании. Во-вторых, подчеркивает полезные скилы — инициативность, коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект и т.д. Однако, чтобы произвести хорошее впечатление, нужно правильно подобрать момент, когда можно проявлять активность.

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Рассылка резюме. Конечно, вам нужно быть активным, когда отправляете резюме, отзываться стоит на как можно большее количество релевантных вакансий. Свое первое обращение к рекрутеру вы начинаете с сопроводительного письма, и оно не должно ограничиваться словами «Добрый день! Во вложении мое резюме на должность бухгалтера». Если после отправки резюме в течение длительного времени вы не получили ответа, уместным будет обратиться к работодателю по телефону. Так вы узнаете, точно ли рекрутер видел ваше резюме, открыта ли еще вакансия и стоит ли вам рассчитывать на приглашение на собеседование. После собеседования. Если рекрутер обещал дать обратную связь, но молчит. Также уместно будет связаться с ним и узнать, принято ли решение по этой вакансии, когда можно рассчитывать на решение, продолжаются ли еще собеседования и т.д. Если же работодатель сделал оффер другому кандидату, то это прекрасный случай поинтересоваться, почему работу предложили не вам, и дальше работать над усовершенствованием своих навыков. Если открытых вакансий у компании пока нет. Это один из самых распространенных вариантов: когда кандидат хочет работать в конкретной компании, время от времени заходит на раздел вакансий на ее сайте, но они там не появляются. В таких условиях можно смело отправить свое резюме в HR-отдел первым. Однако здесь важно уделить внимание сопроводительному письму, в котором вы выскажете понимание, что не претендуете на работу уже сейчас, но хотите, чтобы ваше резюме имели в виду, когда вакансия откроется. Ведь иногда вакансии могут закрываться имеющейся базой кандидатов и не публиковаться на широкую общественность.

Когда активность будет излишней

Рассмотрим и другие случаи, когда активность может навредить.

Контактных данных у рекрутера нет. Если вы откликаетесь на вакансию и не видите никаких данных HR-a, то это может быть не случайная ошибка. В таком случае не нужно выискивать контакты рекрутера и звонить по телефону. Вы рискуете произвести впечатление одержимого человека и получить отказ. Когда контактные данные рекрутера не указаны, то, вероятнее всего, он сам связывается с кандидатами в удобное для него время. Несоответствие требований в вакансии и резюме. Редко можно встретить кандидата, на 100% отвечающего требованиям работодателя. Однако если вы понимаете, что из 10 требований в вакансии в вашем резюме отвечаете только трем, не нужно звонить рекрутеру с возмущением, почему до сих пор не рассмотрели ваше резюме и не пригласили на собеседование.

Все же лучшим способом выделить себя среди других кандидатов остается не первоочередность в разговоре с рекрутером, а правильно составленное резюме, соответствующее вакансии и четко акцентирующее ваши сильные стороны, подготовленность к собеседованию и умеренная инициативность, которая никогда не пересекается с назойливостью.

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