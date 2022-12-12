На гранты по программе єРобота правительство выделило еще 657 млн грн — Finance.ua

На гранты по программе єРобота правительство выделило еще 657 млн грн Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Правительство дополнительно выделило 657 млн грн для предоставления грантов в рамках проекта єРобота. Такое решение было принято 9 декабря на заседании Кабинета Министров Украины.

«Проект єРобота одновременно создает новые рабочие места и увеличивает производство товаров с высокой степенью переработки. Ведь развитие переработки — наша стратегическая цель, мы инвестируем в это направление, чтобы производить и экспортировать больше готовой продукции с большей долей добавленной стоимости. Таким образом, мы одновременно стимулируем экономику и сокращаем безработицу. А деньги, которые сейчас будут потрачены на поддержку бизнеса, уже скоро вернутся в бюджеты всех уровней в качестве налогов», — прокомментировала Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В частности, правительством было выделено:

398,5 млн грн для предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий;

203,7 млн грн для предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса по программе «Власна справа»;

54,8 млн грн для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.

В результате реализации получателями этих грантов своих проектов в целом будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Справка Finance.ua:

в целом правительственный проект єРобота включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;

подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Прием заявок производится через Портал Дія.

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