На гранты по программе єРобота правительство выделило еще 657 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На гранты по программе єРобота правительство выделило еще 657 млн грн

Казна и Политика
19
Правительство дополнительно выделило 657 млн грн для предоставления грантов в рамках проекта єРобота. Такое решение было принято 9 декабря на заседании Кабинета Министров Украины.
«Проект єРобота одновременно создает новые рабочие места и увеличивает производство товаров с высокой степенью переработки. Ведь развитие переработки — наша стратегическая цель, мы инвестируем в это направление, чтобы производить и экспортировать больше готовой продукции с большей долей добавленной стоимости. Таким образом, мы одновременно стимулируем экономику и сокращаем безработицу. А деньги, которые сейчас будут потрачены на поддержку бизнеса, уже скоро вернутся в бюджеты всех уровней в качестве налогов», — прокомментировала Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В частности, правительством было выделено:
  • 398,5 млн грн для предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий;
  • 203,7 млн грн для предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса по программе «Власна справа»;
  • 54,8 млн грн для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.
В результате реализации получателями этих грантов своих проектов в целом будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Справка Finance.ua:

  • в целом правительственный проект єРобота включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;
  • подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Прием заявок производится через Портал Дія.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.