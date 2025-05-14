Потребительские настроения украинцев в апреле ухудшились, но доверие к гривне выросло — Finance.ua
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Потребительские настроения украинцев в апреле ухудшились, но доверие к гривне выросло

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Потребительские настроения украинцев в апреле ухудшились, но доверие к гривне выросло
Потребительские настроения украинцев в апреле ухудшились, но доверие к гривне выросло
В апреле 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине снизился на 5,2 пункта и составил 79,1 пункта.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Экономические ожидания

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле упал на 8,2 пункта — до 91,9 пункта.
Негативную динамику индекса аналитики связывают, прежде всего, со снижением экономических ожиданий населения.
В разрезе составляющих ИЭО:
  • Индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 3 п. — до 92,3 п.
  • Индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год — минус 11,6 п., до 76,2 п.
  • Индекс ожидаемого развития экономики в пятилетней перспективе — минус 10,1 п., до 107,3 ​​п.
Инфографика: Info Sapiens
Инфографика: Info Sapiens

Оценка текущей ситуации

Индекс текущего положения (ИТП) в апреле составил 59,8 пункта, что на 0,7 пункта ниже, чем в марте. В то же время, составляющие ИТП демонстрируют смешанную динамику:
  • Индекс текущего личного материального положения вырос на 1,1 п. — до 55,7 п.
  • Индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 2,5 п. — до 63,9 п.

Девальвационные ожидания

В отличие от общего тренда валютные ожидания граждан заметно улучшились. Индекс девальвационных ожиданий в апреле снизился на 20,1 пункта — до 128,2 п. Это свидетельствует об уменьшении опасений по поводу ослабления гривны.

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Другие ожидания:
  • Индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 2 пункта — до 121,1 п.
  • Индекс инфляционных ожиданий почти не изменился — +0,2 п., до 183,3 п.
Таблица: Info Sapiens
Таблица: Info Sapiens

Комментарий аналитиков

«Индекс потребительских настроений показывает значимую негативную динамику в апреле 2025 года. Ключевой драйвер снижения — негативные экономические ожидания. Население Украины более пессимистично оценивает перспективы экономики как в ближайший год, так и на более длительный период. При этом текущее положение населения не претерпело значительных изменений», — отметили в Info Sapiens.
Напомним, аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны на конец 2025 года до 44 грн/долл. вместо предыдущих 45 грн/долл.
10 мая Национальный банк смягчил валютные ограничения и приступил к реализации стимулирующей валютной либерализации. Целью либерализации является содействие притоку дополнительного капитала в экономику Украины.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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