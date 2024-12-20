Акции в мире обесцениваются на фоне возможного закрытия правительства США и угроз пошлины для ЕС от Трампа — Finance.ua
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Акции в мире обесцениваются на фоне возможного закрытия правительства США и угроз пошлины для ЕС от Трампа

Фондовый рынок
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Акции в мире обесцениваются на фоне возможного закрытия правительства США и угроз пошлины для ЕС от Трампа
Акции в мире обесцениваются на фоне возможного закрытия правительства США и угроз пошлины для ЕС от Трампа
Мировые акции упали накануне возможного закрытия правительства США, в то время как европейские акции оказались под ударом после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины, если потребители в регионе не увеличат закупку нефти и газа США.
Об этом пишет Reuters.
Мировые фондовые индексы в целом упали: акции в Европе упали на 1%, ожидая 3% падения на этой неделе, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 0,7−1,1%, указывая на то, что Уолл-стрит откроется со снижением.
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Законопроект о расходах, поддержанный Трампом, провалился в Палате представителей США в четверг, поскольку десятки республиканцев бросили вызов новоизбранному президенту, что, по мнению инвесторов, подчеркнуло повышенный потенциал политической неопределенности.
Трамп, который вступит в должность президента США в январе, выступил со строгими предупреждениями в адрес основных торговых партнеров своей страны, чтобы они решили проблему профицита торгового баланса с Соединенными Штатами, иначе на их импорт будут наложены высокие пошлины.
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Ключевые данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позже в этот день, также могут помочь сформировать ожидания инвесторов по поводу того, куда Федеральная резервная система может направить процентные ставки в следующем году.
Доллар снизился на 0,3% до 108,12, но остался близким к двухлетнему пику 108,43. Евро вырос на 0,2% до 1,3 925 долл. Кроме того, доллар снизился на 0,4% против иены до 156,87.
По материалам:
Економічна Правда
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