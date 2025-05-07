Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану — Finance.ua

Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану

Индийские акции снизились, но частично отыграли потери после того, как Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанской части Кашмира.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Nifty 50 открылся с понижением на 0,6%, но впоследствии компенсировал потери до -0,2%.

Из 13 секторов рынка девять ушли в минус. Индекс малых компаний потерял 0,1%, а средних — наоборот, вырос на 0,3%.

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Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанскому Кашмиру. В ответ Пакистан заявил, что сбил пять индийских истребителей. Это самое серьезное обострение между ядерными государствами за последние более 20 лет.

Акции оборонных компаний демонстрировали смешанную динамику: Paras Defence and Space Technologies выросли на 2%, тогда как Bharat Electronics и Hindustan Aeronautics колебались между ростом и падением.

Акции текстильных компаний резко пошли вверх после заключения во вторник торгового соглашения между Индией и Великобританией, которое предусматривает нулевые пошлины на индийский текстиль, что повышает его конкурентоспособность по сравнению с продукцией из Китая и Бангладеша.

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Среди отдельных акций выделялась Tata Motors, выросшая на 3,2% после того, как акционеры одобрили разделение компании на две отдельные публичные фирмы. Соглашение с Британией также положительно повлияло на ее курс.

Paytm подскочила на 6% после заявления компании, что ожидает прибыльности уже в этом квартале.

Справка Finance.ua:

в ночь на 7 мая вооруженные силы Индии начали военную операцию, нанеся удары по инфраструктуре Пакистана, и по Джамму и Кашмиру. Пакистан начал ответную атаку;

Согласно заявлению Минобороны Индии, такое решение приняли в ответ на нападение в прошлом месяце на туристов в индийской части Кашмира.

Економічна Правда По материалам:

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