Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану — Finance.ua

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Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану

Фондовый рынок
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Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану
Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану
Индийские акции снизились, но частично отыграли потери после того, как Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанской части Кашмира.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Индекс Nifty 50 открылся с понижением на 0,6%, но впоследствии компенсировал потери до -0,2%.
Из 13 секторов рынка девять ушли в минус. Индекс малых компаний потерял 0,1%, а средних — наоборот, вырос на 0,3%.
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Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанскому Кашмиру. В ответ Пакистан заявил, что сбил пять индийских истребителей. Это самое серьезное обострение между ядерными государствами за последние более 20 лет.
Акции оборонных компаний демонстрировали смешанную динамику: Paras Defence and Space Technologies выросли на 2%, тогда как Bharat Electronics и Hindustan Aeronautics колебались между ростом и падением.
Акции текстильных компаний резко пошли вверх после заключения во вторник торгового соглашения между Индией и Великобританией, которое предусматривает нулевые пошлины на индийский текстиль, что повышает его конкурентоспособность по сравнению с продукцией из Китая и Бангладеша.
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Среди отдельных акций выделялась Tata Motors, выросшая на 3,2% после того, как акционеры одобрили разделение компании на две отдельные публичные фирмы. Соглашение с Британией также положительно повлияло на ее курс.
Paytm подскочила на 6% после заявления компании, что ожидает прибыльности уже в этом квартале.

Справка Finance.ua:

  • в ночь на 7 мая вооруженные силы Индии начали военную операцию, нанеся удары по инфраструктуре Пакистана, и по Джамму и Кашмиру. Пакистан начал ответную атаку;
  • Согласно заявлению Минобороны Индии, такое решение приняли в ответ на нападение в прошлом месяце на туристов в индийской части Кашмира.
По материалам:
Економічна Правда
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