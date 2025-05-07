Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану — Finance.ua

Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану
Индийские акции снизились, но частично отыграли потери после того, как Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанской части Кашмира.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Индекс Nifty 50 открылся с понижением на 0,6%, но впоследствии компенсировал потери до -0,2%.
Из 13 секторов рынка девять ушли в минус. Индекс малых компаний потерял 0,1%, а средних — наоборот, вырос на 0,3%.
Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанскому Кашмиру. В ответ Пакистан заявил, что сбил пять индийских истребителей. Это самое серьезное обострение между ядерными государствами за последние более 20 лет.
Акции оборонных компаний демонстрировали смешанную динамику: Paras Defence and Space Technologies выросли на 2%, тогда как Bharat Electronics и Hindustan Aeronautics колебались между ростом и падением.
Акции текстильных компаний резко пошли вверх после заключения во вторник торгового соглашения между Индией и Великобританией, которое предусматривает нулевые пошлины на индийский текстиль, что повышает его конкурентоспособность по сравнению с продукцией из Китая и Бангладеша.
Среди отдельных акций выделялась Tata Motors, выросшая на 3,2% после того, как акционеры одобрили разделение компании на две отдельные публичные фирмы. Соглашение с Британией также положительно повлияло на ее курс.
Paytm подскочила на 6% после заявления компании, что ожидает прибыльности уже в этом квартале.
Справка Finance.ua:
- в ночь на 7 мая вооруженные силы Индии начали военную операцию, нанеся удары по инфраструктуре Пакистана, и по Джамму и Кашмиру. Пакистан начал ответную атаку;
- Согласно заявлению Минобороны Индии, такое решение приняли в ответ на нападение в прошлом месяце на туристов в индийской части Кашмира.
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