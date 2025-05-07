Объявлен тендер на 367,4 млн грн на строительство нового корпуса «Охматдета» — Finance.ua

Объявлен тендер на 367,4 млн грн на строительство нового корпуса «Охматдета»
НДСЛ «Охматдет» объявил тендер на проведение строительных работ для современного лечебно-диагностического корпуса. Ожидаемая стоимость закупки составляет 367,4 млн грн.
Об этом пишет Минздрав.
Финансирование обеспечивается со счета Благотворительного фонда «Охматдет — Здоровое детство».
Современный корпус — ключевой объект в структуре больницы. Именно здесь после ракетного удара в июле 2024 года было размещено большинство отделений, перенесенных из поврежденных зданий. Восстановление этого здания является приоритетным для обеспечения устойчивого оказания медицинской помощи.
Противоаварийные работы и надзор за ними произошли на средства благотворителей, которые после ракетного удара поступили на счета БФ «Таблеточки».
Объявление закупки строительных работ является подтверждением того, что восстановление «Охматдета» продолжается системно, в четком соответствии с законодательством и государственными строительными нормами.
Как присоединиться к восстановлению?
Компании с соответствующим опытом могут подаваться на открытую процедуру закупки капитального ремонта современного лечебно-диагностического корпуса «Охматдета».
🔗 Ознакомиться с деталями тендера и подать предложение можно по ссылке в системе Prozorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−05−014359-a
Конечный срок подачи тендерных предложений: 17 мая 2025 00:00.
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