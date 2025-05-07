В Черновицкой области начинается создание индустриального парка на 540 рабочих мест — Finance.ua

В Черновицкой области начинается создание индустриального парка на 540 рабочих мест
В селе Коболчин, расположенном в Черновицкой области, стартует создание индустриального парка под названием «Фруктовая индустрия». Его общая площадь превысит 10 гектаров, обеспечивая регион около 540 новых рабочих мест. Об этом сообщило Минэкономики.
Ключевые инвесторы и специализация
Инициатором выступило ООО «Фруктовая индустрия», специализация которого — переработка плодово-ягодной продукции, заморозка, сублимация, внедрение альтернативной энергетики и научная деятельность в сфере ІТ.
Капиталовложения и финансирование
На проект планируется потратить более 973 миллионов гривен. В частности:
- 538 миллионов гривен предоставит ООО «Интерджус Буковина»;
- 216 миллионов гривен будет вкладывать инициатор;
- остальные средства поступят от участников проекта и из госбюджета.
Запуск парка не потребует бюджетных расходов, однако возможна поддержка инфраструктурного развития.
Проект ориентирован на повышение регионального потенциала в сфере переработки продукции с добавленной стоимостью.
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