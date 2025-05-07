В Черновицкой области начинается создание индустриального парка на 540 рабочих мест — Finance.ua

В Черновицкой области начинается создание индустриального парка на 540 рабочих мест Сегодня 09:24 — Фондовый рынок

В селе Коболчин, расположенном в Черновицкой области, стартует создание индустриального парка под названием «Фруктовая индустрия». Его общая площадь превысит 10 гектаров, обеспечивая регион около 540 новых рабочих мест. Об этом сообщило Минэкономики.

Ключевые инвесторы и специализация

Инициатором выступило ООО «Фруктовая индустрия», специализация которого — переработка плодово-ягодной продукции, заморозка, сублимация, внедрение альтернативной энергетики и научная деятельность в сфере ІТ.

Капиталовложения и финансирование

На проект планируется потратить более 973 миллионов гривен. В частности:

538 миллионов гривен предоставит ООО «Интерджус Буковина»;

216 миллионов гривен будет вкладывать инициатор;

остальные средства поступят от участников проекта и из госбюджета.

Запуск парка не потребует бюджетных расходов, однако возможна поддержка инфраструктурного развития.

Проект ориентирован на повышение регионального потенциала в сфере переработки продукции с добавленной стоимостью.

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