Суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра — Finance.ua

Суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра
Северный апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил иск прокурора и обязана коммерческую структуру снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и вернуть территориальной общине земельный участок, на котором он находится.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура.
О чем идет речь
Речь идет о комплексе в пределах прибрежной защитной полосы Днепра, расположенном на земельном участке площадью 0,5 га и стоимостью 3,2 млн гривен по ул. Набережно-Корчеватской, 35 в г. Киеве.
Физическое лицо на основании решения районного суда, которое в дальнейшем было отменено, зарегистрировало за собой право собственности на самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и передало его в уставный фонд общества.
Незаконное строительство и последующая регистрация права собственности на самовольно построенное имущество стали предпосылкой для получения обществом в 2018 году в аренду земельного участка площадью 0,5 га, который принадлежит к землям водного фонда и находится под особой охраной государства и в отношении которого установлен правовой режим использования земли, в том числе и запрет строительства.
Указанные действия общества направлены исключительно на создание внеконкурентных условий, направленных на завладение земельным участком водного фонда в обход процедуры проведения земельных торгов.
В дальнейшем общество, в нарушение условий договора аренды и требований земельного и водного законодательства, продолжило незаконную застройку арендованного земельного участка, ограничило беспрепятственный доступ граждан к берегу Днепра и использует арендованный участок в коммерческих целях, чем нарушает особый режим использования земель водного фонда.
Несмотря на эти нарушения, Киевский городской совет в 2024 году возобновил на 15 лет договор аренды указанного земельного участка, в связи с чем Киевская городская прокуратура обратилась в суд с указанным иском.
Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, решение суда первой инстанции отменено. Самовольное строительство должно быть снесено, участок возвращен территориальной общине.
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