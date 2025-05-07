ВР отреагировали на конфискацию гигантского российского самолета «Руслан» в Канаде — Finance.ua
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ВР отреагировали на конфискацию гигантского российского самолета «Руслан» в Канаде

Фондовый рынок
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Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 «Руслан», принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр» и находившегося под арестом.
Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и в настоящее время решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио. Стефанишина подчеркнула, что это еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине.
Отмечается, что Ан-124 «Руслан» имеет длину в три четверти футбольного поля (около 69 метров), размах крыльев — еще больше, а его высота равна высоте примерно 7-этажного дома (21 метр).
Вице-премьер напомнила, что в августе 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины, установив основания применения санкции, удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционной «Волга-Днепр». Минюст передал решение ВАКС канадским партнерам.
«Теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета. Убеждена, что все действия ведут к одному: „Руслан“ вскоре будет иметь новый дом — в Украине, где он будет служить на благо нашего государства», — добавила Стефанишина.
Еще в апреле 2023 года стало известно о намерении Канады передать самолет Ан-124 Украине. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев еще тогда начал готовиться к этому.
6 мая 2025 стало известно, что Канада продвигается вперед в деле получения прав на российский грузовой самолет Ан-124 «Руслан», а также на потенциальную его передачу Украине. Все это время самолет находился в международном аэропорту «Торонто-Пирсон» и стал местной «достопримечательностью».
По материалам:
УНІАН
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