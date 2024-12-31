Акции банков еврозоны завершают год с лучшими результатами с 2010 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции банков еврозоны завершают год с лучшими результатами с 2010 года

Фондовый рынок
4
Акции банков еврозоны завершают год с лучшими результатами с 2010 года
Акции банков еврозоны завершают год с лучшими результатами с 2010 года
Акции банков еврозоны готовятся к самому высокому концу года за более чем десять лет после того, как кредиторы пережили падение процентных ставок и пообещали рекордные прибыли акционерам.
Индекс Euro Stoxx Banks, который отслеживает крупнейших кредиторов в валютном блоке, впервые с 2010 года завершит год на отметке выше 142, а в 2024 году вырастет более чем на пятую часть.
Читайте также
Прибыли европейских кредиторов росли за последние три года благодаря более высоким процентным ставкам. Но даже когда в этом году центральные банки начали снижать ставки, опасения по поводу давления на чистую процентную маржу кредиторов не повлияли на цены акций.
UniCredit был самым эффективным крупным банком в еврозоне, акции которого выросли более чем на 50% за год. Итальянский Intesa Sanpaolo подорожал более чем на 40%, а акции немецкого Deutsche Bank выросли более чем на 30%.
Читайте также
BNP Paribas был среди худших в секторе, его акции упали почти на 8%.
Несмотря на подавленную активность в заключении сделок и приглушенный рост кредитования, 2024 год стал одним из самых прибыльных лет для европейских банков благодаря более высоким ставкам и структурному хеджированию. Как результат, по данным аналитиков Citigroup, средняя рентабельность капитала в секторе составила около 13%.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.