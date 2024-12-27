НБУ утвердил список для проверки устойчивости банков (список) — Finance.ua

НБУ утвердил список для проверки устойчивости банков (список) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

НБУ утвердил список для проверки устойчивости банков (список)

Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году» (далее — Техническое задание).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Для чего это

Восстановление стандартной ежегодной оценки устойчивости является шагом к усилению возможности финансового сектора противостоять имеющимся и потенциальным вызовам и предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС «Ukraine Facility».

В рамках одобренной концепции оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году оценка будет осуществляться в три этапа и включать: оценку качества активов (asset quality review — AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 01 января 2025 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (, а также стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятными макроэкономическими сценариями с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Критерии

Банки отобраны по трем критериям: размер взвешенных рисков активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.

В списке следующие банки:

АО КБ «ПриватБанк»; АО «Ощадбанк»; АО «Укрэксимбанк»; АБ «Укргазбанк»; АО «Сенс Банк»; АО «Райффайзен Банк»; АО «Укрсиббанк»; АО «ОТП Банк»; ;АО «Прокредит Банк»;АО «Кредобанк»;АО «Правэкс Банк»; АО «ПУМБ»; Акционерный банк «Южный»; АО «Таскомбанк»; АО «Универсал Банк»; АО «Банк Кредит Днепр»; ПАО «Банк Восток»; АО «А-Банк»; «МТБ Банк»; АО АКБ «Львів».

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.

Техническое задание утверждено решением Правления Национального банка Украины от 26 декабря 2024 года № 452-рш, которое вступило в силу с момента принятия.

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