Airbnb внедряет более 50 новых функций и обновлений — Finance.ua

Airbnb внедряет более 50 новых функций и обновлений Сегодня 22:32 — Недвижимость

Airbnb внедряет более 50 новых функций и обновлений

Airbnb Inc. модернизирует платформу по аренде жилья, чтобы ослабить напряженность между гостями и хозяевами в преддверии напряженного летнего сезона путешествий. Изменения должны сделать ценообразование более прозрачным.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания внедряет более полусотни новых функций и обновлений, предназначенных для повышения прозрачности цен, процедур оплаты, доступности и т.д.

Изменения касаются отзывов, полученных из миллионов запросов d службe поддержки клиентов, десятков тысяч сообщений в социальных сетях и разговоров с сотнями тысяч хозяев и гостей.

«Мы, безусловно, замечали, что теряем людей», — сказал главный исполнительный директор Брайан Чески. По его словам, прошлым летом было «что-то вроде тревожного звоночка», поскольку он начал замечать больше жалоб в социальных сетях.

Чтобы сделать цены более прозрачными и понятными, Airbnb разработала систему, позволяющую гостям пересматривать общую стоимость, включая все сборы по уплате налогов во всем приложении.

Хозяева также получат новые инструменты по установлению конкурентоспособных цен, добавлению скидок и сравнению своих объявлений с аналогичными в своем регионе. Хозяева могут просматривать общую цену за ночь в приложении, чтобы всегда знать, сколько заплатят гости. Airbnb вводит ряд изменений, в том числе снижение комиссий, добавление возможности оплаты в рассрочку, а также новый инструмент скидок для хозяев, что дает возможность давать лучшие предложения.

Также Airbnb возвращается к Airbnb Rooms, стремясь привлечь молодых путешественников. В категории «Номера» будет более 1 млн предложений со средней стоимостью $67 за ночь, где гости будут проживать вместе с хозяевами, разделяя помещение общего пользования.

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Чески отметил, что Airbnb изучает способы использования ИИ-технологии в работе. «Существует так много данных о ценах и данных о местонахождении — так много вещей, которые мы можем сделать. Мы хотим быть в авангарде», — сказал он.

Сейчас у Airbnb более 4 млн хозяев, принявших 1,4 млрд гостей в жилье от домов на деревьях до особняков по всему миру. После того как компания сначала пострадала из-за пандемии, потом пережила бум в эпоху работы из дома и извлекла выгоду из неудовлетворенного спроса на путешествия. Ожидается, что в этом году Airbnb посетят более 300 миллионов гостей.

Доход платформы для аренды жилья Airbnb достиг $2,88 млрд в третьем квартале 2022 года, свидетельствует информация на ее сайте. Компания назвала WS три месяца самыми прибыльными за всю историю. Достичь таких результатов компании помогло снятие ковидных ограничений — люди снова путешествуют, отметили в Airbnb.

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