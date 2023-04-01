22 страны за 56 дней: самое длинное в мире автобусное путешествие (фото) — Finance.ua

22 страны за 56 дней: самое длинное в мире автобусное путешествие (фото) Сегодня 06:00 — Личные финансы

Хотите провести два месяца в путешествии по суше из Стамбула в Лондон, даже не садясь за руль?

Индийская экспедиционная компания Adventures Overland собирается запустить «самое длинное в мире автобусе путешествие», пишет edition.cnn.com

Куда едем

Запланированное на август 56-дневное путешествие, доступное для 30 пассажиров, будет охватывать 22 страны, доставляя путешественников из крупнейшего города Турции через Балканы, Восточную Европу, Скандинавию и Западную Европу в столицу Великобритании.

Паромная переправа через Финский залив, посещение мыса Нордкап — северной точки континентальной Европы и круиз вдоль норвежских фьордов — перечислены среди основных моментов 12 000-километрового путешествия.

Цена

Весь пакет, который обойдется путешественникам в 24 300 долларов США, включает в себя ежедневный завтрак, а также 30 обедов и ужинов, а также все проживание в гостинице (на двухместной основе).

Удобства

Хотя поездка в автобусе в течение двух месяцев может показаться кому-то не очень привлекательной, транспортное средство описывают как специальный роскошный автобус, предназначенный для комфортных поездок на дальние расстояния.

Находящиеся на борту смогут отдохнуть на регулируемых сиденьях «с достаточным пространством для ног» и воспользоваться портами AUX и USB, складным подносом и подставками для бутылок и чашек. Каждому пассажиру разрешается взять с собой два «полноразмерных чемодана».

Adventures Overland была основана предпринимателями Тушаром Агарвалом и Санджаем Маданом еще в 2012 году, которые продолжали организовывать различные экспедиции из Индии в Лондон, во время которых путешественники привозят собственные автомобили и путешествуют в колонне, а также путешествия по Исландии и россии, прежде чем представить свое первое межконтинентальное автобусное путешествие.

«Каждый отдельный маршрут в каждой стране проверен, чтобы гарантировать бесперебойность путешествия, чтобы участники автобуса в Лондон могли сесть на борт со знанием и уверенностью, что они в надежных руках», — говорит Агарвал в заявлении.

Автобус в Лондон должен отправиться из Стамбула 7 августа и прибыть в Лондон 1 октября.

Справка Finance.ua:

согласно Книге рекордов Гиннеса, нынешний самый длинный в мире автобусный маршрут составляет 6200 километров, соединяя перуанскую Лиму с Рио-де-Жанейро в Бразилии;

в прошлом году швейцарская железнодорожная компания Rhaetian Railway установила рекорд самого длинного в мире поезда, запустив поезд протяженностью 1,9 километра (1,2 мили) со 100 вагонами, курсирующим по пути Альбула/Бернина от Преда до Бергена.

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