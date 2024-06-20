Агроном, комбайнер и сборщики ягод: какие профессии в АПК оплачиваются лучше всего — Finance.ua
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Агроном, комбайнер и сборщики ягод: какие профессии в АПК оплачиваются лучше всего

Личные финансы
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Агроном, комбайнер и сборщики ягод: какие профессии в АПК оплачиваются лучше всего
Агроном, комбайнер и сборщики ягод: какие профессии в АПК оплачиваются лучше всего, unsplash.com
Аграрная отрасль — одна из тех отраслей, которые первыми ощутили последствия полномасштабной войны. Оккупация и заминирование территорий, ведение боев сделали загрязненными и непригодными для обработки более 5 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Сюда добавились проблемы с экспортом, а также нехватка работников.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Количество вакансий в сельском хозяйстве

По состоянию на май 2024 года количество объявлений на OLX в сфере сельского хозяйства составляет — 1017 предложений.
Больше всего объявлений о работе: в Киевской (217), Днепропетровской (132) и Полтавской областях (74).
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За год количество вакансий в сельском хозяйстве на платформе уменьшилось на 20% (по состоянию на май 2023 число предложений на платформе составило 1 286 вакансий).
Значительно уменьшилось почти на 40% количество откликов на объявления о работе в категории «Сельское и лесное хозяйство/агробизнес»: 29,9 тыс. в мае 2023 против 18,4 тыс. в этом году.

Как изменилась средняя зарплата в АПК

В мае 2024 года средняя зарплата в предложениях работы для сотрудников агроотрасли составляет — 22 163 гривны. За год рост оплаты произошел незначительный, всего на 11%.
Наиболее щедрая средняя заработная плата в Сумской (27 095 грн), Хмельницкой (26 788 грн) и Черниговской (26 020 грн) областях.
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Меньше всего аграриям готовы платить. по данным OLX, в Николаевской (16 449 грн), Винницкой (17 365 грн), Черновицкой (17 875 грн) областях.

Какие вакансии в агроотрасли оплачиваются лучше всего:

  1. Работа в лесу — средняя заработная плата 33 тысячи гривен, количество предложений работы по Украине — 11, откликов на объявление — 247;
  2. комбайнер — средняя заработная плата — 31 тысяча гривен, количество предложений по Украине — 29, откликов на объявление — 366;
  3. тракторист — средняя заработная плата — 27 тысяч гривен, количество предложений по Украине — 225, откликов на объявление — 3,3 тыс.;
  4. сборщики ягод/грибов/урожая — средняя заработная плата — 25,2 тыс. гривен, количество предложений работы по Украине — 109, откликов на объявление — 5,4 тыс.;
  5. агроном — средняя заработная плата 24,7 тыс. гривен, количество предложений по Украине — 20, откликов на объявление — 114 тыс. грн.
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«Сокращение аграрных предприятий напрямую повлияло на количество вакансий в отрасли, которая сократилась за год на 20%. Следствием проблем в агросфере является также незначительный рост заработных плат — в среднем, всего 11% за год», — подытоживают в OLX.
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По материалам:
Діло
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