Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины — Шмыгаль — Finance.ua
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Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины — Шмыгаль

Казна и Политика
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Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины — Шмыгаль
Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины — Шмыгаль
Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины, по сравнению с мартом 2024 года этот показатель вырос на 4,5%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как он написал в Telegram, «аграрный экспорт остается основой для нашей торговли и составляет более 50% от всего, что Украина продает за границу».
Шмыгаль также проинформировал, что в прошлом году экспорт украинских товаров увеличился на 13%, а в марте этого года продолжилась положительная динамика роста экспорта — плюс 4,5% против марта прошлого года.
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«При глобальной торговой турбулентности украинское правительство будет усиливать поддержку национальных производителей и украинских экспортеров. Предусмотрели для этого все необходимые инструменты», — подчеркнул глава правительства.
В то же время он напомнил, что программа «Сделано в Украине», в частности, предусматривает 500 млн грн на компенсацию за приобретение украинской сельхозтехники. Государство компенсирует аграриям до 25% стоимости этой техники, если она сделана в Украине.
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«В целом на этот год только для поддержки аграрной сферы мы выделим из бюджета более 6 млрд грн.», — подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщалось, Украина в марте 2025 года экспортировала 9,98 млн тонн товаров на $3,6 млрд.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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