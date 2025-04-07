Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины — Шмыгаль Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины — Шмыгаль

Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины, по сравнению с мартом 2024 года этот показатель вырос на 4,5%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

аграрный экспорт остается основой для нашей торговли и составляет более 50% от всего, что Украина продает за границу». Как он написал в Telegram, «

Шмыгаль также проинформировал, что в прошлом году экспорт украинских товаров увеличился на 13%, а в марте этого года продолжилась положительная динамика роста экспорта — плюс 4,5% против марта прошлого года.

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«При глобальной торговой турбулентности украинское правительство будет усиливать поддержку национальных производителей и украинских экспортеров. Предусмотрели для этого все необходимые инструменты», — подчеркнул глава правительства.

В то же время он напомнил, что программа «Сделано в Украине», в частности, предусматривает 500 млн грн на компенсацию за приобретение украинской сельхозтехники. Государство компенсирует аграриям до 25% стоимости этой техники, если она сделана в Украине.

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«В целом на этот год только для поддержки аграрной сферы мы выделим из бюджета более 6 млрд грн.», — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, Украина в марте 2025 года экспортировала 9,98 млн тонн товаров на $3,6 млрд.

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