Аграрная мощность Украины является не препятствием, а инвестицией в конкурентоспособность ЕС — президент EESC
Будущее расширение ЕС не ослабит, а повысит конкурентные преимущества ЕС и усилит внутренний Единый рынок Европейского Союза. В этом контексте аграрная мощность Украины является не вызовом Общей сельскохозяйственной политики ЕС, а инвестицией в его международную конкурентоспособность.
Об этом сегодня в Брюсселе во время встречи с журналистами заявил президент Европейского социально-экономического комитета (EESC) Оливер Ропке.
Именно так глава EESC ответил на вопросы корреспондента Укринформа о том, насколько страны-кандидаты по своему экономическому потенциалу отвечают приоритетам ЕС в повышении собственной экономической конкурентоспособности.
«Интеграция стран-кандидатов в ЕС — это процесс, основанный на достижениях. В конце концов, каждая из стран-кандидатов должна выполнить необходимые критерии, в том числе экономические. Но это тот случай, когда, по моему убеждению, конкуренция на Едином рынке и общая конкурентоспособность ЕС в дальнейшем вырастут. Я не игнорирую вызовы, такие как сельскохозяйственная политика, особенно когда речь идет об Украине. Но я не считаю, что это является препятствием, это будет инвестицией в нашу конкурентоспособность в будущем», — сказал Оливер Ропке.
Он напомнил, что обеспечение конкурентоспособности среди высших приоритетов в стратегической повестке дня ЕС и в политических директивах для деятельности обновленных Евроинституций. Европейский социально-экономический комитет уже отработал свои предложения по этому поводу и, согласно законодательству ЕС, представил их на рассмотрение руководящих структур ЕС.
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«Я недавно разговаривал на этот счет с избранным президентом (Европейского совета. — Ред.) Антониу Кошта. Важно, что конкурентоспособность должна пониматься в более широком смысле… Одним из самых больших препятствий нашей конкурентоспособности является недостаток инвестиций. Мы должны посмотреть, как стимулировать такие инвестиции, поскольку в ЕС нам нужно для этого 800 миллиардов евро ежегодно. Это то, чего мы не можем достичь на уровне стран-членов. Так что нам нужны коллективные действия на европейском уровне», — добавил президент EESC.
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