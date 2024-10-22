Зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре — Finance.ua

Зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре Сегодня 09:44 — Аграрный рынок

Зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре

Украинский зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россии атаковать портовую инфраструктуру. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что отгрузки происходят, хотя ситуация остается напряженной.

Украинский зерновой коридор продолжает свою работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре. Отгрузки происходят.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Коридор работает, отгрузки происходят. Надо понимать, что ситуация не является новой для нас. Может отреагировать и рынок страхования, могут отреагировать собственники, но в любом случае ситуация с попытками рф наносить огневое поражение по портовой инфраструктуре Украины не является новой. В этих реалиях мы уже работаем не первый год — сказал Плетенчук.

Читайте также Аграрные ноты: в Украине готовятся запустить новый финансовый инструмент

Напомним, скоро на финансовом рынке Украины начнет действовать новый инструмент для привлечения инвестиций в сельское хозяйство — аграрные ноты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила всю необходимую нормативную базу для старта этого инструмента с начала следующего года.

Комиссия постоянно работает над расширением спектра финансовых инструментов, ориентируясь на запрос от рынка. Новый финансовый инструмент для финансирования сельскохозяйственного производства начнет работать в Украине совсем скоро, и мы уже готовы. Надеемся на хорошую динамику работы аграрных нот в ближайшей перспективе", — отметил Глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.