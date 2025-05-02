Аграрии засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур — Finance.ua

Аграрии засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур Сегодня 20:45 — Аграрный рынок

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По состоянию на 2 мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 3,25 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом пишет Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу — 1 919,3 тыс. га, ячмень — 715,2 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 207,9 тыс. га, гороха — 205,7 тыс. га, овса — 156 тыс. га. Гречка засеяна на площади 7 тыс. га, просо — 6 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпу сева:

Полтавская область: 429,6 тыс. га (пшеница — 4,5 тыс. га, ячмень — 69,1 тыс. га, горох — 9,6 тыс. га, овес — 3,1 тыс. га, кукуруза — 343,1 тыс. га);

Кировоградская область: 300,5 тыс. га (пшеница — 3 тыс. га, ячмень — 35,4 тыс. га, горох — 18,7 тыс. га, овес — 0,5 тыс. га, кукуруза — 238,3 тыс. га);

Киевская область: 241,6 тыс. га (пшеница — 25 тыс. га, ячмень — 40,4 тыс. га, горох — 4,5 тыс. га, овес — 5 тыс. га, кукуруза — 163 тыс. га);

Сумская область: 225,8 тыс. га (пшеница — 21,5 тыс. га, ячмень — 18,2 тыс. га, горох — 5,8 тыс. га, овес — 9,8 тыс. га, кукуруза — 168,7 тыс. га);

Черкасская область: 217,3 тыс. га (пшеница — 2 тыс. га, ячмень — 30,2 тыс. га, горох — 5 тыс. га, овес — 0,8 тыс. га, кукуруза — 179,1 тыс. га).

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Технические культуры засеяны на площади 3 432 тыс. га. Из них:

подсолнечника — 2 364,8 тыс. га;

сои — 729,2 тыс. га;

сахарной свеклы — 217,3 тыс. га.

В 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн ​​га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов отвечают стабильному спросу пшеницы со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

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