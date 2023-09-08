Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей — Finance.ua

Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей
Один из крупнейших операторов аэропортов Европы Fraport поможет в послевоенном восстановлении аэропорта «Киев».
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. В ходе разговора тот сообщил, что компания передаст Киеву 100 тысяч евро благотворительной помощи.
Кличко и Шульте обсудили помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. Среди них — муниципальный аэропорт столицы «Киев» имени И. Сикорского.
Напомним, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты аэропорта Ужгорода, для этого она готова использовать два разработанных в Украине самолета Ан-148, которые использовали для широкомасштабного российского вторжения.
В то же время пресс-служба Закарпатской ОВА ответила, что об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны не может быть и речи, поскольку безопасность гражданских выше бизнес-интересов перевозчика, а аргументы о том, что аэродром находится вплотную к границе со страной НАТО, — призрачны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью