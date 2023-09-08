Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей — Finance.ua

Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей

Один из крупнейших операторов аэропортов Европы Fraport поможет в послевоенном восстановлении аэропорта «Киев».

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. В ходе разговора тот сообщил, что компания передаст Киеву 100 тысяч евро благотворительной помощи.

Кличко и Шульте обсудили помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. Среди них — муниципальный аэропорт столицы «Киев» имени И. Сикорского.

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Напомним, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты аэропорта Ужгорода, для этого она готова использовать два разработанных в Украине самолета Ан-148, которые использовали для широкомасштабного российского вторжения.

В то же время пресс-служба Закарпатской ОВА ответила , что об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны не может быть и речи, поскольку безопасность гражданских выше бизнес-интересов перевозчика, а аргументы о том, что аэродром находится вплотную к границе со страной НАТО, — призрачны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Хмарочос По материалам:

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