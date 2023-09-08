Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей

Казна и Политика
14
Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей
Аэропорт «Киев» восстановят за деньги немецких благотворителей
Один из крупнейших операторов аэропортов Европы Fraport поможет в послевоенном восстановлении аэропорта «Киев».
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. В ходе разговора тот сообщил, что компания передаст Киеву 100 тысяч евро благотворительной помощи.
Кличко и Шульте обсудили помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. Среди них — муниципальный аэропорт столицы «Киев» имени И. Сикорского.
Читайте также
Напомним, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты аэропорта Ужгорода, для этого она готова использовать два разработанных в Украине самолета Ан-148, которые использовали для широкомасштабного российского вторжения.
В то же время пресс-служба Закарпатской ОВА ответила, что об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны не может быть и речи, поскольку безопасность гражданских выше бизнес-интересов перевозчика, а аргументы о том, что аэродром находится вплотную к границе со страной НАТО, — призрачны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Хмарочос
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.