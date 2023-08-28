Отправить вещи домой: аэропорт Варшавы запустил новую услугу — Finance.ua

Отправить вещи домой: аэропорт Варшавы запустил новую услугу
В Варшаве аэропорт Шопена запустил услугу для пассажиров, взявших с собой ценные предметы, запрещенные для провоза в ручной клади.
Как сообщает Avianews, теперь вместо того чтобы выбрасывать вещи, запрещенные к провозу, их можно будет отправить домой.
Как это будет работать
- Почтомат расположен в зоне ускоренного прохождения досмотра Fast Track.
- Чтобы попасть туда, пассажиру необходимо оплатить услугу Fast Track, а затем показать сотруднику службы безопасности предмет, который необходимо отправить домой.
- После получения разрешения от сотрудника путешественник сможет выбрать коробку необходимого размера, упаковать в нее свою вещь и оставить ее в почтомате.
Сколько стоит услуга
Новая услуга предусматривает двойную плату — за услугу Fast Track и непосредственно за отправку вещи домой. Аэропорт Шопена отмечает, что через почтомат можно отправить вещи только в пределах Польши.
Для доставки пассажир может выбрать другой почтомат или указать адрес.
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