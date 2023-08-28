Отправить вещи домой: аэропорт Варшавы запустил новую услугу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отправить вещи домой: аэропорт Варшавы запустил новую услугу

Мир
33
Отправить вещи домой: аэропорт Варшавы запустил новую услугу
Отправить вещи домой: аэропорт Варшавы запустил новую услугу
В Варшаве аэропорт Шопена запустил услугу для пассажиров, взявших с собой ценные предметы, запрещенные для провоза в ручной клади.
Как сообщает Avianews, теперь вместо того чтобы выбрасывать вещи, запрещенные к провозу, их можно будет отправить домой.

Как это будет работать

  • Почтомат расположен в зоне ускоренного прохождения досмотра Fast Track.
  • Чтобы попасть туда, пассажиру необходимо оплатить услугу Fast Track, а затем показать сотруднику службы безопасности предмет, который необходимо отправить домой.
  • После получения разрешения от сотрудника путешественник сможет выбрать коробку необходимого размера, упаковать в нее свою вещь и оставить ее в почтомате.

Сколько стоит услуга

Новая услуга предусматривает двойную плату — за услугу Fast Track и непосредственно за отправку вещи домой. Аэропорт Шопена отмечает, что через почтомат можно отправить вещи только в пределах Польши.
Для доставки пассажир может выбрать другой почтомат или указать адрес.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.