Последним работающим автопроизводителем оставался АвтоВАЗ. Теперь и он ушел в «корпоративный отпуск», а полноценно из него он, вероятно, уже не выйдет, ведь комплектующих для авто нет. В лучшем случае будут временно запускать линии завода на короткие промежутки времени, если удастся где-нибудь достать запчасти.
Как пишет российское издание, всю весну производство АвтоВАЗ лихорадило: оба завода работали с паузами в течение марта, в апреле ушли в трехнедельный корпоративный отпуск, а с начала мая взяли отпуск еще до середины месяца.
Почему останавливаются заводы? Проблемы связаны с нехваткой комплектующих, в частности, электронных компонентов. К примеру, в конце апреля завод перезапускал производство всех моделей, кроме самой архаичной Lada Niva Legend. Причина — в недостатке датчиков АБС.
Летом АвтоВАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю и планирует выпускать только упрощенные модели с минимальным количеством электроники.
Будущее автозавода — туманное из-за готовящегося разрыва с компанией Renault, владеющей контрольным пакетом акций предприятия. Ее долю планируется передать московскому институту НАМИ.
Напомним, АвтоВАЗ на российских заводах выпускал Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, XRAY, а также две модели Renault, Logan и Sandero (в Тольятти). На автозаводе в Ижевске производили все модификации Lada Vesta.