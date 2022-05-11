Абсолютно все автозаводы, производящие легковые авто на россии, — остановлены

Сегодня 03:56 — Мир

Последним работающим автопроизводителем оставался АвтоВАЗ. Теперь и он ушел в «корпоративный отпуск», а полноценно из него он, вероятно, уже не выйдет, ведь комплектующих для авто нет. В лучшем случае будут временно запускать линии завода на короткие промежутки времени, если удастся где-нибудь достать запчасти.

Как пишет российское издание , всю весну производство АвтоВАЗ лихорадило: оба завода работали с паузами в течение марта, в апреле ушли в трехнедельный корпоративный отпуск, а с начала мая взяли отпуск еще до середины месяца.

Почему останавливаются заводы? Проблемы связаны с нехваткой комплектующих, в частности, электронных компонентов. К примеру, в конце апреля завод перезапускал производство всех моделей, кроме самой архаичной Lada Niva Legend. Причина — в недостатке датчиков АБС.

Летом АвтоВАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю и планирует выпускать только упрощенные модели с минимальным количеством электроники.

Будущее автозавода — туманное из-за готовящегося разрыва с компанией Renault, владеющей контрольным пакетом акций предприятия. Ее долю планируется передать московскому институту НАМИ.

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Напомним, АвтоВАЗ на российских заводах выпускал Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, XRAY, а также две модели Renault, Logan и Sandero (в Тольятти). На автозаводе в Ижевске производили все модификации Lada Vesta.

Как отмечает СМИ, четыре предприятия планируют возобновить производство в середине мая, другие же настраиваются на худшее и выделяют сотрудникам по 10 соток земли под посев картошки.

Нынешний кризис рискует стать тяжелым ударом для российского автопрома, все предприятия которого либо принадлежат иностранцам, либо очень зависимы от импорта.

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