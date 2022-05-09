Водителям рассказали, как экономить топливо во время поездок на автомобиле — Finance.ua

Водителям рассказали, как экономить топливо во время поездок на автомобиле
09.05.2022, 00:12 — Технологии&Авто
Из-за дефицита топлива многие автомобилисты заинтересовались, как можно снизить его расход во время езды.
Как уменьшить расход топлива
Избегайте резких ускорений. Плавное движение снижает нагрузку на двигатель и коробку передач, тем самым сокращается расход топлива.
Следите за оборотами двигателя. Не нужно раскручивать двигатель до «отсечки». Удерживайте обороты двигателя на низких значениях.
Контролируйте давление в шинах. Низкое давление в шинах приводит к увеличению расхода топлива. Если давление во всех четырех колесах снизится всего на 0,1 атм, то расход увеличится на 2-3%.
Выключите ненужные приборы. Включенный кондиционер и другие приборы могут увеличить расход на 15%.
Избегайте поездок в дождь. Езда в сильный дождь увеличит расход на 15%.
Закрывайте окна. Открытые окна снижают аэродинамику автомобиля, тем самым повышается расход топлива.
Объезжайте ухабы и ямы. При езде по ухабам и ямам снижается плавность хода. Поэтому повышается расход топлива.
Заправляйте качественным топливом. Дешевый бензин не поможет вам сэкономить. Из-за некачественного топлива повышается его расход.
Разгрузите автомобиль. Выбросьте все лишнее из багажника и снимите багажник с крыши. Так вы снизите расход на 10-15%.
Регулярно посещайте автосервис. Следите за состоянием своего авто. Не стоит посещать автосервис только в том случае, когда вы обнаружили у своего автомобиля неисправность.
Избегайте пробок. Постоянные остановки и ускорения повышают расход топлива. Планируйте маршрут по загруженным дорогам.
Едьте аккуратно. Плавно тормозите и ускоряйтесь, чтобы снизить нагрузку на двигатель и коробку передач.
Используйте крейсерскую скорость на трассе. Крейсерская скорость чаще всего достигается на последней передаче при 2-2,5 тыс. об./мин.
Не устанавливайте колеса большого диаметра. Колеса большого диаметра могут украсить автомобиль, но увеличится расход топлива.
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