Водителям рассказали, как экономить топливо во время поездок на автомобиле — Finance.ua

Водителям рассказали, как экономить топливо во время поездок на автомобиле

Из-за дефицита топлива многие автомобилисты заинтересовались, как можно снизить его расход во время езды.

Как уменьшить расход топлива

Избегайте резких ускорений. Плавное движение снижает нагрузку на двигатель и коробку передач, тем самым сокращается расход топлива.

Следите за оборотами двигателя. Не нужно раскручивать двигатель до «отсечки». Удерживайте обороты двигателя на низких значениях.

Контролируйте давление в шинах. Низкое давление в шинах приводит к увеличению расхода топлива. Если давление во всех четырех колесах снизится всего на 0,1 атм, то расход увеличится на 2-3%.

Выключите ненужные приборы. Включенный кондиционер и другие приборы могут увеличить расход на 15%.

Избегайте поездок в дождь. Езда в сильный дождь увеличит расход на 15%.

Закрывайте окна. Открытые окна снижают аэродинамику автомобиля, тем самым повышается расход топлива.

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Объезжайте ухабы и ямы. При езде по ухабам и ямам снижается плавность хода. Поэтому повышается расход топлива.

Заправляйте качественным топливом. Дешевый бензин не поможет вам сэкономить. Из-за некачественного топлива повышается его расход.

Разгрузите автомобиль. Выбросьте все лишнее из багажника и снимите багажник с крыши. Так вы снизите расход на 10-15%.

Регулярно посещайте автосервис. Следите за состоянием своего авто. Не стоит посещать автосервис только в том случае, когда вы обнаружили у своего автомобиля неисправность.

Избегайте пробок. Постоянные остановки и ускорения повышают расход топлива. Планируйте маршрут по загруженным дорогам.

Едьте аккуратно. Плавно тормозите и ускоряйтесь, чтобы снизить нагрузку на двигатель и коробку передач.

Используйте крейсерскую скорость на трассе. Крейсерская скорость чаще всего достигается на последней передаче при 2-2,5 тыс. об./мин.

Не устанавливайте колеса большого диаметра. Колеса большого диаметра могут украсить автомобиль, но увеличится расход топлива.

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