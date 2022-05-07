Цены на подержанные авто в Украине: что изменилось — Finance.ua

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Цены на подержанные авто в Украине: что изменилось

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Цены на подержанные авто в Украине: что изменилосьЦены на подержанные авто в Украине: что изменилось
На авторынке Украины сегодня есть подешевевшие автомобили по сравнению с ценами, которые были на них в начале года, а есть и такие, которые подорожали, и на это имеются объективные причины.
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.

Автомобили 2000-2008 годов выпуска

В десятке самых популярных «доступных» автомобилей 2000-2008 годов выпуска невозможно выделить общий для всех тренд. У каждой модели — своя история. Так, например, самый популярный на внутреннем рынке Daewoo Lanos имеет самую «спокойную» линию средней цены. Объяснить это можно тем, что эту модель не импортируют из-за границы, и она фактически не конкурирует с другими автомобилями, а просто занимает промежуточное место между устаревшими сверхдешевыми советско-российскими ВАЗами и бюджетными импортными авто. Поэтому этот автомобиль просто постепенно дешевеет с каждым месяцем и будет продолжать это делать, пока последний «ланос» не будет отправлен на утилизацию.
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Цены на другие модели хотя бы частично, но зависимы от импорта, и введение «нулевой растаможки» в апреле могло бы «сбить» цены на них, однако реского обвала не произошло.
Цены на подержанные авто в Украине: что изменилось

Автомобили 2009-2014 годов выпуска

В категории автомобилей 2009-2014 годов выпуска перемены более заметны. Все модели подешевели как минимум на несколько сотен долларов. Это можно объяснить сразу несколькими причинами.
Первая — «нулевая растаможка». Перечисленные модели были достаточно популярны среди импортных авто, поэтому появление на рынке несколько более дешевых вариантов «потянуло» цены вниз.
Цены на подержанные авто в Украине: что изменилось
Кроме этого, часть автодилеров спешили поскорее продать имеющиеся у них легковые автомобили, чтобы высвободить деньги перед введением беспошлинного импорта, для чего тоже снижали цены. В итоге: автомобили этой возрастной группы действительно подешевели, и сейчас их покупать выгоднее, чем в начале года.

Автомобили 2015-2021 годов выпуска

До недавнего времени большинство относительно «свежих» легковушек с пробегом преимущественно импортировали из стран Америки, автомобили из стран ЕС уступали в процентном соотношении. Еще часть привозили из Южной Кореи. Именно поэтому среди пяти самых популярных автомобилей 2015-2019 годов доминируют «американцы».
Что касается цен, то большинство автомобилей подорожало.
Цены на подержанные авто в Украине: что изменилось
Выросли цены в результате сочетания нескольких факторов. Во-первых, мировой кризис автомобильной промышленности. Дефицит новых автомобилей побуждает европейцев и американцев либо откладывать покупку машины в салоне, либо выбирать подержанную. Повышенный спрос при недостаточном предложении на рынке поднимает цены.
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Во-вторых, усложнилась доставка автомобилей из стран Америки в Украину. В первую очередь из-за вынужденной остановки работы украинских морских портов. Часть американок, которые были заказаны в начале года, прибывает к нам по новым, измененным маршрутам, за что приходится доплачивать несколько тысяч долларов. И даже без переадресации контейнеров, доставка машин из США через европейские порты стала несколько дороже. Что, наконец, и повлекло повышение цен на них, вместе с небольшим снижением объемов предложения продажи таких автомобилей.

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По материалам: Finance.ua
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