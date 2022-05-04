Сколько авто ввезли украинцы без налогов — Finance.ua

Сколько авто ввезли украинцы без налогов

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько авто ввезли украинцы без налогов

После отмены платы за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в Украину в общей сложности ввезли 29 195 машин, из них «люксовые» — всего 40 (Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW).

Такие данные обнародовала в Facebook народныйдепутат Украины Елена Шкрум.

Структура ввоза авто на «еврономерах» без пошлин, по данным Шкрум, выглядит так:

более половины, 16 793 автомобиля — машины стоимостью до 100 тыс. грн ($1,5-3 тыс.). Это недорогие, подержанные автомобили, идущие в большом количестве на нужды армии, терробороны или вместо потерянной машины для личного пользования;

11 406 авто стоимостью от 100 до 500 тыс. грн. Это уже более дорогие и новые авто, часто пикапы. Часть также пошла на нужды защитников Украины;

760 автомобилей — от 500 тыс. до 1 млн грн;

196 машин стоимостью от 1 до 2 млн грн;

40 очень дорогих и элитных машин по цене более 2 млн грн.

«За месяц украинцы ввезли действительно большое количество машин, но 65-70% из них всех — это машины скромные, недорогие, старенькие, которые идут в подавляющем большинстве на армию или нужды терробороны и ВСУ. Из них также есть процент, который идет семьям. Около 1000 авто — это машины стоимостью свыше 500 тыс. грн, то есть уже хорошие машины для себя, а не для армии, которые позволили украинцам сэкономить на акцизе и других налогах при ввозе», — прокомментировала депутат.

По ее мнению, было бы хорошо разработать возможность для тех, кто ввез очень дорогие машины, через «Дію» добровольно уплатить налог на них, который, например, пойдет на ВСУ.

«Попробую такую идею воплотить. И, думаю, что большинство из них точно захотят и смогут оплатить если не весь налог, то, по крайней мере, какую-то его часть. И отдать на нужды армии», — добавила она.

Справка Finance.ua:

месяц назад парламент освободил от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей;

мужчины призывного возраста могут выехать за границу для покупки автомобиля на иностранной регистрации в следующих случаях: при наличии отсрочки от призыва; снятия с учета по непригодности; отец трех и более детей в возрасте до 18 лет. Если украинец не попадает под одну из вышеупомянутых категорий, то власти страны разрешают привлекать третьих лиц для покупки авто за границей.

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